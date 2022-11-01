به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پایگاه «فورت‌سیل» در ایالت اوکلاهاما آمریکا، یک سامانه موشکی «هیمارس» را به خیابان آورد تا در جشن هالووین برای کودکان، «شکلات شلیک کند»؛ این همان سامانه موشکی است که برای کمک به اوکراین در جریان عملیات نظامی روسیه در این کشور، به کی‌یف ارسال شده و به شعله‌ور شدن آتش جنگ دامن زده است!

گردان توپخانه میدانی ۱-۷۸ ارتش آمریکا در پایگاه فورت سیل در مجاورت شهر «لاتون» در ایالت اوکلاهاما مستقر است. در این پایگاه چندین مدرسه نظامی دایر بوده و به سربازان انواع آموزش‌های نظامی داده می‌شود. این پایگاه مساحتی حدود ۹۴ هزار هکتار را در برگرفته و جمعیت نظامی آن ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر بوده و ۷ هزار پرسنل غیرنظامی نیز در آن مشغول خدمات‌رسانی به پایگاه هستند.

سامانه موشکی هیمارس M۱۴۲، یک موشک‌انداز متحرک است که ارتش آمریکا با هدف تقویت قوای نظامی اوکراین در جنگ با روسیه، آن را در اختیار کی‌یف قرار داده و مقامات اوکراینی با ستایش عملکرد آن، از واشنگتن درخواست کرده‌اند تا تعداد بیشتری از این سامانه را در اختیار ارتش کی‌یف قرار دهد.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، آمریکا و غرب با ادعاهای بشردوستانه و دفاع از حقوق بشر، ضمن اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، کمک‌های نظامی و غیرنظامی زیادی به اوکراین کرده و بی‌توجه به عواقب طولانی شدن جنگ، همواره آتش تنش را شعله‌ور ساخته‌اند.