راه آهن ارومیه روی ریل بلاتکلیفی/موانع تکمیل زیرساخت ها برطرف شود

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- سکینه اسمی: شرایط جغرافیایی و هم مرزی با کشورهای خارجی از جمله ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، استان آذربایجان غربی، را در موقعیت شاهراهی ارتباط ایران به اروپا قرار داده، شاهراهی که با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک گسترش آن رونق اقتصادی کشور را به همراه دارد.

خط راه آهن ارومیه – مراغه از سال ۸۰ به طول ۱۸۵ کیلومتر به بهره برداری رسید تا شاهراه ارتباطی ایران به اروپا از بن بست اقتصادی و ریلی خارج شود اما نبود اداره کل راه آهن مستقل، عدم تکمیل ایستگاه‌های راه آهن موجب شده تاکنون با گذشت پنج سال از افتتاح این طرح نقشی در توسعه اقتصادی نداشته باشد.

با وجود مصوب اعتبارات مورد نیاز این طرح در سفر اخیر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان و وعده‌های مکرر برای تکمیل این طرح هنوز این وعده‌ها محقق نشده و طرح روی ریل بلاتکلیفی قرار دارد است و باید منتظر ماند و دید این وعده‌ها امسال رنگ واقعیت به خود می‌گیرد.

راه‌آهن مراغه - ارومیه ۲ استان مهم آذربایجان غربی و شرقی را به هم وصل می‌کند و از شهرهای ملکان، نقده، میاندوآب و مهاباد عبور کرده، این خط آهن همچنین در روستاهای قزل قلعه، شیرین بلاغ و رشکان ایستگاه دارد و طول آن ۱۸۵ کیلومتر است.

کاهش مصرف سوخت در جابجایی مسافر و بار و دسترسی عادلانه به حمل و نقل ارزان، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، ایمنی بالا سیستم حمل و نقلی ریلی، استفاده کمتر از اراضی در توسعه طرح‌های ریلی در قیاس با حمل و نقل جاده‌ای و نیز پایین بودن هزینه نگهداری ناوگان ریلی نسبت به ناوگان جاده‌ای از مزیت‌های اجرای راه آهن ارومیه – مراغه به شمار می‌رود.

خط آهن مراغه - ارومیه ۲ استان مهم کشور را به هم وصل کرده است و از شهرهای ملکان، نقده، میاندوآب و مهاباد عبور می‌کند، این خط آهن همچنین در روستاهای قزل قلعه، شیرین بلاغ و رشکان ایستگاه دارد.

در حال حاضر موقعیت جغرافیایی ویژه آذربایجان غربی دسترسی آسان کشورمان به بازارهای جهانی را فراهم کرده است به طوری که جاده و ریل‌های ارتباط با اروپا و به ویژه مبادی اصلی ورود و خروج کالا و مسافر از کشور به اروپا و بالعکس در آذربایجان غربی قرار دارد، اما متأسفانه شاخص‌های توسعه‌ای حمل و نقل به ویژه ضریب نفوذ شبکه ریلی کمتر است.

۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل راه آهن ارومیه - مراغه اختصاص یافت

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل باری در ایستگاه راه آهن ارومیه خبر داد و گفت: در مرحله اول برای تکمیل زیرساخت‌های راه آهن ارومیه - مراغه ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت که بخشی از آن به صورت اسناد خزانه است.

سیدمحسن حمزه‌لو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اعتبار برای رفع نواقص زیرساخت‌های راه آهن هزینه می‌شود، افزود: با تخصیص این اعتبار ایستگاه ارومیه ایستگاه نقده در محمدیار، تکمیل خطوط از سمت ارومیه - رشکان، انبارهای کالا هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه نواقص این ایستگاه شامل احداث خط حرکت ریلی درزین و ایستگاه باری است که باید تکمیل آن با شتاب بیشتری انجام شود، اظهار کرد: تکمیل بخش باری ایستگاه راه‌آهن ارومیه از برنامه‌های راهبری توسعه آذربایجان‌غربی است که سهم بسزایی در ایجاد فرصت‌های اشتغال در این استان ایفا می‌کند.

حمزه‌لو با اشاره به توسعه ایستگاه راه‌آهن نقده در مسیر ارومیه به مراغه گفت: این ایستگاه ظرفیت مناسبی برای بهره‌مندی از حمل و نقل باری دارد و کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر برای جابجایی محصولات تولیدی، صنعتی و کشاورزی جنوب استان به شمار می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: فراهم‌سازی حمل و نقل باری در ایستگاه راه‌آهن نقده در توسعه پایانه مرزی تمرچین و کاهش هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای بسیار مهم است.

۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل راه آهن ارومیه - مراغه نیاز است

حمزه لو با بیان اینکه برای تکمیل ایستگاه ارومیه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: پیش بینی می‌شود با تخصیص به موقع اعتبارات همزمان با دهه فجر بتوانیم از ظرفیت باری راه آهن استفاده کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: چهار هزار میلیارد ریال در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان برای تکمیل ایستگاه‌ها، سکوهای بارگیری، ایستگاه‌های سوخت گیری و تکمیل مسیر راه آهن ارومیه به مراغه تخصیص یافت.

وی با اشاره به اینکه بخش مسافری راه آهن ارومیه - مراغه تکمیل است، افزود: امروز راه آهن ارومیه در حوزه مسافربری هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد و زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های باری آن تکمیل نشده است.

حمزه لو خاطرنشان کرد: مجموعه راه و شهرسازی اقدامات زیادی در راستای گسترش شبکه حمل و نقلی و پیشرفت و توسعه استان انجام داده است از این رو همچنان بر این معتقدیم که نیازمند فعالیت و تلاش مضاعف برای ارتقا وضعیت موجود هستیم.

وی با بیان اینکه پیگیر ایجاد اداره کل مستقل راه آهن در استان هستیم، افزود: یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان استان ایجاد اداره کل مستقل راه آهن در استان است.

اداره کل مستقل راه آهن ارومیه - مراغه در آذربایجان غربی ایجاد می‌شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش راه آهن ارومیه – مراغه در رونق اقتصادی استان گفت: راه آهن ارومیه – مراغه آذربایجان غربی را به لحاظ مواصلاتی با تهران و همچنین از سویی دیگر با سایر کشورها مرتبط می‌سازد و از همین رو مسیر توسعه در استان را مهیا می‌کند.

سید سلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته با وزارت راه بزودی ایستگاه مستقل راه آهن در استان ایجاد می‌شود، افزود: موافقت اولیه برای راه اندازی اداره کل مستقل راه آهن در استان اخذ شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون طرح ایجاد این اداره کل از سوی سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است، گفت: تعیین متولی مشخص برای شبکه ریلی منطقه می‌تواند نظارت جدی بر عملکرد راه آهن، هم‌افزایی حمل‌ونقل بار و مسافر و جذب سرمایه‌گذاران در پهنه‌های توسعه خطوط راه‌آهن را رقم بزند.

توجه به توسعه خطوط ریلی و خروج استان از بن بست راه‌ها در کنار اجرای قطار سریع السیر ارومیه، رفع نواقصات راه آهن ارومیه – مراغه باید در دولت جدید مورد توجه ویژه قرار گیرد ذاکر با انتقاد از عدم توسعه خط ریلی ایستگاه‌های راه آهن ارومیه – مراغه اظهار کرد: این طرح بعد از نزدیک دو دهه به بهره برداری رسید و هم اکنون بخش‌های زیادی از آن ناقص بوده و نیازمند توسعه و بهره برداری کامل است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هم مرزی استان با سه کشور خارجی و حجم بالای مبادلات مسافری و باری بین ایران و ترکیه، گفت: توجه به توسعه خطوط ریلی و خروج استان از بن بست راه‌ها در کنار اجرای قطار سریع السیر ارومیه، رفع نواقصات راه آهن ارومیه – مراغه باید در دولت جدید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در راستای نوسازی واگن‌های فرسوده راه آهن ارومیه - مراغه نیز تعدادی واگن جدید خریداری شده است، گفت: همچنین راه اندازی تک واگن برای تسهیل و تسریع در جابجایی مسافران در داخل استان از ارومیه به شهرهای استان نیز در دستور کار قرار دارد.

راه اندازی انبارها و سکوهای بارانداز در ایستگاه‌های چهارگانه ارومیه، میاندوآب، مهاباد و نقده

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به مزیت‌های قابل توجه خط ریلی برای اقتصاد استان گفت: حرکت در مسیر استفاده حداکثری اقتصادی از راه آهن از جمله اولویت‌های مهم به شمار می‌رود که در این خصوص، برنامه ریزی جدی، مدون و کاربردی داریم.

محمدصادق معتمدیان در آخرین بازدید مهرماه امسال از وضعیت راه آهن ارومیه - مراغه افزود: در این خصوص، علاوه بر برنامه ریزی برای بهبود خدمت رسانی مسافری خط راه آهن مراغه - ارومیه، زمینه استفاده باری از این خط نیز در زمان بندی مشخص و تا پایان سال جاری فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکل اعتباری در این بخش وجود ندارد و علاوه بر اینکه تاکنون تخصیص‌های خوبی از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان داشته، اعتبار لازم در آینده نیز به این حوزه اختصاص می‌یابد.

معتمدیان اضافه کرد: راه اندازی انبارها و سکوهای بارانداز در ایستگاه‌های چهارگانه ارومیه، میاندوآب، مهاباد و نقده با ظرفیت‌های خاص خود و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار مدیریت استان آذربایجان غربی است.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه همین امر، تحولی عظیم در حوزه اقتصادی استان ایجاد می‌کند، گفت: از نخستین روزهای حضور در استان، استفاده حداکثری از خط آهن مراغه - ارومیه در دستور کار بود که با تصویب اعتبارات بسیار خوب در سفر رئیس جمهور، بلندترین گام برای این امر برداشته شد.

وی با اشاره به اینکه با وجود افتتاح این خط طی سال‌های گذشته، خروجی مناسبی از خط آهن مراغه - ارومیه نداشته است، اظهار کرد: عدم استفاده مناسب از این خط و بی توجهی به ظرفیت‌های بخش بار از این مسیر، موجب شده تا کالاها گران‌تر به آذربایجان غربی برسد.

معتمدیان یادآور شد: هزینه حمل بار با استفاده از خط ریلی، حداقل ۴۰ درصد ارزان‌تر از حمل بار جاده‌ای است ولی ما هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت برای کاهش قیمت کالاها استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان غربی همچنین صادرات کالاهای واحدهای تولیدی را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم خط ریلی عنوان کرد و افزود: در این خصوص می‌توانیم با برنامه ریزی مناسب، بهترین استفاده را از خط آهن موجود داشته باشیم.

معتمدیان، یکی دیگر از نیازهای حوزه راه آهن در استان را لزوم ایجاد ساختار مستقل راه آهن آذربایجان غربی عنوان کرد و ادامه داد: این امر می‌تواند در سرعت بخشیدن به پیگیری نیازها بسیار مؤثر باشد.

وی با اشاره به امکان ایجاد زمینه برای گردش یک روزه در مسیر ریلی ارومیه – میاندوآب برای گردشگران وجود دارد، تاکید کرد: همچنین می‌توان «ریل باس» ویژه‌ای برای انتقال مسافران از ارومیه تا میاندوآب راه اندازی کرد.

پیش از این جلسه، معاون وزیر راه و استاندار آذربایجان غربی به همراه مسؤولان استانی و کشوری با استفاده از اتوبوس ریلی، مسیر ارومیه تا میاندوآب را طی کرده و ضمن حضور در چهار ایستگاه، ارومیه، نقده، مهاباد و میاندوآب، نیازهای آنها را از نزدیک بررسی کردند.

مسیر ریلی ارومیه - مراغه از سه سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته و هر ۲ روز یک بار، یک قطار مسافری در این مسیر تردد کرده که کیفیت خدمات رسانی به مسافران در این قطار مناسب نیست.