به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، «علی حمیه» وزیر حمل و نقل لبنان امروز سه شنبه از ورود قریب الوقوع محموله‌های سوختی و گندم از روسیه به این کشور خبر داد.

وی در این باره گفت: بزودی محموله ۱۰ تُنی از سوخت روسیه، برای استفاده در نیروگاه‌های تولید برق لبنان وارد این کشور می‌شود.

وزیر حمل و نقل لبنان همچنین تاکید کرد: روسیه ۲۵ هزار تن گندم نیز به لبنان خواهد داد و ما در روزهای آینده جزئیات این کمک‌های بلا عوض از سوی روسیه را اعلام خواهیم کرد.

گفتنی است لبنان در ماه‌های اخیر با بحران‌های متعددی در بخش‌های مالی، اقتصادی و سیاسی مواجه بوده است که هنوز لاینحل باقی مانده است.