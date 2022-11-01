قیمت محصولات کشاورزی در بازار بهتر از خرید تضمینی وزارتخانه است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا جلیلی مقدم ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی شهرستان جهرم با بیان اینکه زمینه صادرات مرکبات و خرما در کشور وجود دارد، اظهار داشت: کشور ما بزرگترین تولید کننده مرکبات و خرما در دنیا است که در تولید خرما، رتبه سوم در دنیا و در تولید مرکبات رتبه هفتم را دارا هستیم و بنابراین توانایی صادرات این دو محصول وجود دارد.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی افزود: خوشبختانه شهرستان جهرم یکی از قطب‌های تولید مرکبات و خرما است و برای ما از جایگاه ویژه ای برخورددار است.

وی اعلام کرد: مقداری لیموشیرین برای ارزیابی صادرات این محصول به سفارت ایران در کشورچین ارسال شده است و منتظر اعلام نتیجه هستیم.

جلیلی مقدم در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه خرید تضمینی بر مبنای کف هزینه تولید قیمت گذاری می‌شود، گفت: همواره قیمت بازار بهتر از قیمت تضمینی بوده است به همین منظور چند سالی است موضوعی تحت عنوان خرید توافقی در وزارتخانه پیگیری می‌کنیم تا ضربه‌ای به تولید و تولیدکننده وارد نشود.

وی ادامه داد: امسال برای لیمو خرید توافقی صورت گرفت و اکنون هم خرمای شاهانی خرید توافقی در حال انجام است.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، زوال مرکبات در شهرستان جهرم را یکی از معضلات و مشکلات تولید مرکبات عنوان کرد و بیان داشت: این زوال بر روی تولید مرکبات و آینده آن تأثیر گذاشته است بنابراین نیاز به تغییر الگوی کشت از موارد مهمی است که باید دنبال و پیگیری شود.

جلیلی مقدم گفت: در زمینه تغییر الگوی کشت، کشت مرکبات باغات متراکم به صورت پایلوت در استان فارس و شهرستان جهرم انجام شده و همچنین خزانه پاجوش در استان‌ها در حال پیگیری است.

وی اعلام کرد: در دنیا تنها ۵ شرکت مجتمع کشت بافت تولید نهال خرما وجود دارد و با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تولید خرما جایگاه بالایی دارد و بر اساس پیش بینی‌ها سطح زیر کشت این محصول هم در آینده افزایش پیدا می‌کند، لازم است به سمت مجتمع‌های کشت بافت تولید نهال خرما برویم.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی افزود: یک مجتمع کشت بافت تولید نهال خرما چند وقت پیش در شهرستان جهرم کلنگ زنی شد و امیدوارم با رونق این مجتمع، این شهرستان به عنوان قطب تولید کننده نهال خرما برای تهیه و تولید در کشور هم برای صادرات حرف برای گفتن داشته باشد و بیش از پیش در زمینه خرما معروف تر شود.

جهرم قطب تولید محصولات باغی

محمدحسن شعبانی، فرماندار ویژه شهرستان جهرم در این جلسه با بیان اینکه جهرم در تولید مرکبات از جایگاه ویژه ای برخورددار است، اظهار داشت: سطح زیر کشت بارور و غیربارور لیموشیرین در شهرستان جهرم ۶ هزار و ۸۵۰ هکتار و سطح زیر کشت لیموترش ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار که در هر دو مورد رتبه اول کشوری برخوردار هستیم.

وی افزود: سطح زیر کشت خرما نوع شاهانی هم قریب به ۳ هزار هکتار است و در این مورد هم شهرستان جهرم رتبه اول کشوری برخوردار است.

فرماندار ویژه جهرم گفت: در جهرم، دو شهرک صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی داریم که ۳۵ واحد تولیدی وابسته به جهاد کشاورزی در آن فعال است.

شعبانی بیان داشت: ۱۲ سردخانه، ۱۶۵ واحد بسته بندی میوه تازه خوری، ۳ بسته بندی تخم مرغ، ۳۳ بسته بندی خرما و … فعال در سطح شهرستان جهرم داریم که در تمام این حوزه‌ها دارای مقام اول در سطح کشور هستیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم در ادامه سخنان خود به مدیران و مسولان وزارت جهاد کشاورزی حاضر در جلسه تاکید کرد: انتظار همه کشاورزان، حمایت و کمک وزارتخانه در سه حوزه خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تغییر الگوی کشت و ارائه تسهیلات کم بهره به آنان است.

فرماندار ویژه جهرم با اشاره به اینکه برای انجام صادرات محصولات کشاورزی شهرستان اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: از ابتدای مهر ماه امسال، شناسنامه دار کردن باغات شهرستان در دستور کار جهاد کشاورزی جهرم قرار گرفته است که تاکنون در این زمینه ۱۰۰ باغدار پیش ثبت نام انجام داده و برای ۱۰ باغدار در حال صدور است.

وی در پایان با بیان اینکه اگر توجه به حوزه کشاورزی نشود، می‌تواند موجب آسیب به این حوزه شود، گفت: ۸۰ هزار نفر از شهروندان جهرمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با کشاورزی در ارتباط هستند و جهاد کشاورزی به عنوان سیاست گذار در حوزه کشاورزی با حمایت و کمک به کشاورزان و آسیب شناسی و حل مسائل و مشکلات آنان جلوی آسیب پذیری آنان بگیرد.