سهم ۳۴ درصدی گرانفروشی در تخلفات اصناف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، از ابتدای فروردین تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ واحدهای بازرسی و نظارت اصناف سراسر کشور موفق به انجام بیش از ۱٫۵ میلیون بازرسی از واحدهای صنفی سراسر کشور شده اند.

۳۷ درصد تخلفات صنفی مربوط به درج نکردن قیمت و نصب نکردن نرخ‌نامه، ۳۴ درصد گران‌فروشی، ۹ درصد عدم صدور صورت‌حساب، ۸ درصد کم‌فروشی، ۷ درصد رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و ۵ درصد مربوط به تقلب بوده است.

میزان جرایم بیش از ۶ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۴۲۲ درصد افزایش یافته است. علت این افزایش، تشدید نظارت بر انبارها و مراکز عمده نگهداری کالاها بوده است.

بر اساس این گزارش، تمام پرونده‌های متشکله به تعزیرات حکومتی یا سازمان‌ها و ادارات صمت ارجاع شده است که به دلیل عدم ارتباط سیستمی بین زنجیره نهادهای نظارتی، اطلاعاتی از نتایج حاصله پرونده‌ها در اختیار اتاق اصناف ایران قرار نگرفته است.

همچنین در شش ماه نخست امسال، بیش از ۹۱ هزار شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده است که پس از بررسی در بیش از ۱۷ هزار مورد رضایت شاکی جلب شده است.