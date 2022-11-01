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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۱

پرداخت ۴۰۰ میلیارد بدهی

افزایش درآمد شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی از ۱۰۰ به۳۷۰ میلیارد

افزایش درآمد شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی از ۱۰۰ به۳۷۰ میلیارد

به گفته مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، درآمد این شرکت از ۱۰۰ به ۳۷۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، علیرضا عاصم یوسفی در مجمع عمومی سالانه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که امروز سه شنبه برگزار شد، گفت: متاسفانه شرکت توسعه به عنوان شرکت مادر تخصصی زیرساخت های ورزشی کشور با وجود املاک و سرمایه بسیار دارای مشکلات بسیاری در حوزه جاری، بهره برداری، عمرانی، حقوقی و نیروی انسانی بود.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در ۱۳ ماه گذشته تاکید کرد: خوشبختانه در ۶ ماه ابتدایی آغاز فعالیت‌ام در این مجموعه با حمایت های پدرانه وزیر ورزش و جوانان و همکاری همکارانمان موفق به پرداخت ۴۰۰ میلیارد بدهی شرکت شدیم و در ۶ ماه دوم در راستای افزایش و شفاف سازی درآمد فعالیت کردیم.

یوسفی افزود: در حوزه عمرانی موفق به کاهش ۳۶۰ پرونده باز در محاکم قضایی به ۱۶۰ پرونده شدیم همچنین با دعوت و جذب اعتماد پیمانکاران ۱۵ پروژه ورزشی را در سال گذشته و ۵ پروژه در سال جاری افتتاح کردیم و درصدد افتتاح ۱۵ پروژه ورزشی در دهه فجر و تا پایان سال هستیم.

وی با اشاره به افزایش مجموع درآمد شرکت از اماکن ورزشی از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۷۰ میلیارد تومان بیان کرد: افزایش مبلغ اجاره زمین های تنیس از ۷ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان و مبلغ اجاره بدنسازی از ۵ میلیارد تومان به ۱۰۱ میلیارد تومان از جمله اقدامات موثری بود که در حوزه درامدی شرکت توسعه صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی تاکید کرد: در حال حاضر شرکت روی ریل رشد قرار دارد و مدیریت ما، مدیریت هزینه نبوده است بلکه مدیریت درآمد است. تلاش می کنیم شرکت توسعه به معنای واقعی توسعه یابد و رشد و هدف ما پیشرفت ورزش کشور و رضایت نیروی انسانی است.

کد مطلب 5622267

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