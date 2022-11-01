افزایش درآمد شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی از ۱۰۰ به۳۷۰ میلیارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، علیرضا عاصم یوسفی در مجمع عمومی سالانه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که امروز سه شنبه برگزار شد، گفت: متاسفانه شرکت توسعه به عنوان شرکت مادر تخصصی زیرساخت های ورزشی کشور با وجود املاک و سرمایه بسیار دارای مشکلات بسیاری در حوزه جاری، بهره برداری، عمرانی، حقوقی و نیروی انسانی بود.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در ۱۳ ماه گذشته تاکید کرد: خوشبختانه در ۶ ماه ابتدایی آغاز فعالیت‌ام در این مجموعه با حمایت های پدرانه وزیر ورزش و جوانان و همکاری همکارانمان موفق به پرداخت ۴۰۰ میلیارد بدهی شرکت شدیم و در ۶ ماه دوم در راستای افزایش و شفاف سازی درآمد فعالیت کردیم.

یوسفی افزود: در حوزه عمرانی موفق به کاهش ۳۶۰ پرونده باز در محاکم قضایی به ۱۶۰ پرونده شدیم همچنین با دعوت و جذب اعتماد پیمانکاران ۱۵ پروژه ورزشی را در سال گذشته و ۵ پروژه در سال جاری افتتاح کردیم و درصدد افتتاح ۱۵ پروژه ورزشی در دهه فجر و تا پایان سال هستیم.

وی با اشاره به افزایش مجموع درآمد شرکت از اماکن ورزشی از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۷۰ میلیارد تومان بیان کرد: افزایش مبلغ اجاره زمین های تنیس از ۷ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان و مبلغ اجاره بدنسازی از ۵ میلیارد تومان به ۱۰۱ میلیارد تومان از جمله اقدامات موثری بود که در حوزه درامدی شرکت توسعه صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی تاکید کرد: در حال حاضر شرکت روی ریل رشد قرار دارد و مدیریت ما، مدیریت هزینه نبوده است بلکه مدیریت درآمد است. تلاش می کنیم شرکت توسعه به معنای واقعی توسعه یابد و رشد و هدف ما پیشرفت ورزش کشور و رضایت نیروی انسانی است.