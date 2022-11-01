به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هشتیمن دیدار سوپرجام فوتبال ایران ساعت ۱۶ دقیقه روز چهارشنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف تیم نساجی مازندران خواهد رفت.

با اعلام کادر پزشکی باشگاه استقلال زبیر نیک نفس با وجود مصدومیت و احساس درد در دیدار مقابل هوادار، برای استقلال بازی کرد اما بعد از بررسی‌های انجام شده و برای جلوگیری از تشدید مصدومیت این بازیکن، او در دیدار برابر نساجی به میدان نمی‌رود.

همچنین با اعلام کادر پزشکی استقلال، سید حسین حسینی دروازه‌بان و کاپیتان تیم فوتبال استقلال مشکلی برای بازی کردن در سوپرجام ندارد و آبی‌پوشان پایتخت را در مصاف با نساجی همراهی می‌کند.

سیدحسین حسینی در تمرین روز سه شنبه استقلال دچار مصدومیت شد اما مشکل او جدی نیست و برای دیدار روز چهارشنبه مشکلی نخواهد داشت.