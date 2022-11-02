به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و از ساعت ۱۶ دو تیم استقلال و نساجی در کرمان به دیدار هم می‌روند تا در پایان این بازی تیم پیروز به عنوان قهرمان سوپرجام کشور معرفی شود.

محمد نوری پیشکسوت و عضو سابق کمیته فنی باشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این بازی اظهار داشت: نساجی از تیم‌های خوب این فصل است و جایگاه آنها در جدول هم نشان از همین موضوع دارد. از حق نگذریم آنها هم خوب بازی می‌کنند و هم خوب نتیجه می‌گیرند. همین موضوع کار استقلال را در بازی امروز دشوار می‌کند.

وی افزود: شاگردان مطهری با اینکه در فاز حمله عملکرد خوبی داشته و می‌توان آن را نقطه قوت شان دانست، اما در فاز دفاع به نسبت آسیب پذیر هستند و شاید این فرصت خوبی برای خط حمله توانا و فرصت طلب استقلال باشد تا تیم شان را به پیروزی برسانند.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: تیم ما متاسفانه در این فصل هم از اشتباهات داوری لطمه خورده و امتیازاتی را از دست داده است که امیدوارم این اتفاق امروز رخ ندهد. اگر انشاءالله امروز داوران اشتباه تاثیر گذار در جریان بازی نداشته باشند، شانس استقلال برای پیروزی مقابل نساجی بسیار بالاست.

عضو کمیته پیشکسوتان باشگاه استقلال در خصوص اعتراض نساجی نسبت به احتمال اطلاع داشتن استقلال از مکان برگزاری دیدار سوپرجام تصریح کرد: اصلاً تصورش هم غیر ممکن است که مثلاً از فدراسیون قبلاً به استقلال اطلاع رسانی کرده باشند. اگر باشگاه ما در کرمان هتل رزرو کرد، تنها به دلیل تجربه بالای مدیران باشگاه و پیش بینی نزدیک به واقعیت از مکان برگزاری این بازی بود. ضمن اینکه من اطلاع دارم کرمان تنها جایی نبود که باشگاه ما پیش بینی رزرو هتل کرده بود و در برخی شهرهای دیگر هم اقدام به رزرو هتل کرده بود.

نوری در خصوص شرایط فنی آبی پوشان در این فصل گفت: باید بپذیریم ساپینتو اولین فصل حضورش در فوتبال ایران بود و به همین نسبت عملکرد او قابل قبول است. او یک تیم بسته را تحویل گرفت و با این تیم خوب کار کرد. شان و شخصیت تیم حفظ شد و جایگاه مناسبی هم در جدول دارد. مطمئنم استقلالی که بعد از تعطیلات خواهیم دید از استقلالی که تا الان دیدیم به مراتب بهتر و مقتدر تر خواهد بود.