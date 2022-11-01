دشمن در جنگ نرم قصد تغییر سبک زندگی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر افراسیابی ظهر سه شنبه در همایش «رفیق شهیدم» که به مناسبت یادبود شهدای دانش‌آموز حادثه تروریستی حرم شاهچراغ شیراز در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز شما فرماندهان جنگ نرم هستید و کار شما در جنگ نرم، بسیار سخت‌تر از ماست، ما دشمن را مقابل خود می‌دیدیم اما وضعیت شما وضعیت غبار آلود و شبهه انگیزی است.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) خطاب به فرماندهان بسیج دانش آموزی بیان کرد: امروز شما فرماندهان جنگ نرم هستید و کار شما در جنگ نرم، بسیار سخت‌تر از ماست، ما دشمن را مقابل خود می‌دیدیم اما وضعیت شما وضعیت غبار آلود و شبهه انگیزی است.

وی ادامه داد: در جنگ نرم تشخیص خودی و ناخودی بسیار سخت است، در این جنگ دشمن می‌خواهد سبک زندگی شما را تغییر دهد؛ شما در جنگ نرم فرماندهان و صحنه ساز هستید و باید مدارس را هدایت و سازماندهی کنید.

افراسیابی افزود: دانش آموزان آینده سازان این کشور هستند. سربازانی که در کنار حضرت حجت (عج) باید مبارزه کنند و خود را برای ظهور حضرت آماده کنند.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) گفت: امروز دختر ۸ ساله خراسانی «سلما همتیان» به عنوان یک ورزشکار شطرنج باز چادری می‌فهمد که چکار باید انجام دهد، ولی یک فرد بزرگسال که به جایگاهی رسیده است، متوجه نمی‌شود.

گفتنی است در همایش «رفیق شهیدم» مراسم تحلیف ۳۵۰ نفر از فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی خراسان رضوی نیز برگزار شد.