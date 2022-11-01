غیبت سرمربیان ملوان و فولاد در نشست خبری

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در دیدار معوقه از هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر چهارشنبه ساعت ۱۵و ۳۰ دقیقه میزبان تیم فولاد خوزستان است.

بر اساس اعلام روابط عمومی هیأت فوتبال انزلی تیم فولاد خوزستان به کنفرانس خبری پیش از بازی نمی‌رسد و سرمربی ملوانان نیز تمایلی برای حضور در این کنفرانس خبری ندارد.

گفتنی است، دو تیم در حالی به مصاف هم می‌روند که بازی آنان در ۱۹ شهریور در اقدامی عجیب و بحث برانگیز از سوی نماینده سازمان لیگ به بهانه بارندگی شدید و به درخواست سرمربی تیم فولاد خوزستان سه ساعت قبل از آغاز بازی لغو شده بود.

ملوان بندرانزلی در حال حاضر با ۶ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول قرار دارد و تیم فوتبال فولاد خوزستان با ۱۲ امتیاز جایگاه دهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور را به خود اختصاص داده است.