به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه، ۱۰ آبان ماه) در وبیناری با لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه، گفت: ایران و روسیه روابط تاریخی و رو به رشدی دارند، سفر رئیسی به مسکو، دیدار با پوتین و سخنرانی رئیس جمهور ایران در مجلس دومای روسیه اتفاقی تاریخی بود، همچنین سفر سال گذشته قالیباف به همراه هیأتی از مجلس ایران به مسکو، حائزاهمیت است.

وی ادامه داد: رفت و آمدهای مسئولان به تعمیق دوستی‌ها و ارتقا روابط بین دو کشور می‌انجامد، ما مشتاقانه منتظر حضور رئیس مجلس دومای روسیه در ایران هستیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: سطح روابط سیاسی و امنیتی ایران و روسیه راهبردی است، اما روابط اقتصادی عقب مانده است. گزارش‌ها حاکی است که سطح روابط اقتصادی بین دو کشور در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ میلیارد دلار بود. باید در مجالس دو کشور دستگاه‌های مرتبط را برای افزایش روابط اقتصادی تشویق کرد تا روابط سیاسی و اقتصادی هم سطح شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: باید از ظرفیت آن‌ها برای ارتقا روابط استفاده کرد.

جلال زاده تاکید کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با پوتین اشاره داشت که ریشه‌های بحران اوکراین در ناتو و غرب است. بعد از این بحران، نگاه واقع بینانه‌ای نسبت به آمریکا و غرب در روسیه شکل گرفت و از این نگاه و تحلیل جدید استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به سفر هیأت پارلمانی روسیه به ایران در ماه آینده، گفت: از شما تقاضا دارم مشکلات و موانعی که در جمهوری اسلامی بر سر راه گسترش روابط وجود دارد را احصا و به ما اعلام کنید. ما نیز چنین اقدامی را انجام خواهیم داد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: وظیفه خود میدانم از مواضع خوب پوتین و مدودوف در خصوص حادثه تروریستی شیراز و ابراز همدردی‌شان تشکر کنم.

روابط ایران و روسیه صرفاً به ابتکارات شخصی و مقطعی متکی نباشد

همچنین سارا فلاحی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور در این وبینار، گفت: سطح روابط ایران و روسیه بالا و شرایط خوبی دارد و دو ملت به لحاظ تاریخی دوست و برادر هستند، منطق حاکم بر روابط بین الملل ما را به سمتی می‌کشاند تا چاره‌ای نداشته باشیم جز اینکه ائتلاف استراتژیکی برای مقاومت در برابر آمریکا و سایر کشورهای اروپایی که در سایه زیاده خواهی‌شان به دنبال هژمونی هستند، ایجاد کنیم. ما باید به سمت روابطی برویم که دوستی و همراهی در آن واقعی باشد و در بزنگاه‌های مهم یکدیگر را یاری کنیم.

وی ادامه داد: دو دولت ایران و روسیه در نقطه تاریخی قرار گرفته‌اند که منافع همپوشان آن‌ها بسیار زیاد است، هر دو ملت تحت تحریم‌های ظالمانه غرب هستند، هر چند مردم روسیه چند صباحی است که زخم تحریم بر پیکرشان نشسته است اما ملت ایران ۴۰ سال است با تحریم‌های ظالمانه غرب دست و پنجه نرم می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرد: آمریکا و همپیمانان آن صرفاً به تحریم مردم ایران بسنده نکرده‌اند، بلکه دست به ترور کور و خشونت آمیز می‌زنند که نمونه آن به شهادت رساندن تعداد زیادی از هموطنان ما در شیراز توسط تروریست‌های داعش بود که از همپیمانان آمریکا به شمار می‌رود.

فلاحی اظهار داشت: برای عبور از این وضعیت نیاز است کشورهای مانند ایران، روسیه و چین و سایر کشورهایی که در برابر آمریکا مقاومت می‌کنند بهتر و بیشتر از قبل در کنار هم قرار بگیرند. روابط ایران و روسیه صرفاً به ابتکارات شخصی و مقطعی متکی نباشد بلکه باید به شکل راهبردی نهادینه شود.

وی تاکید کرد: بسیاری از موافقتنامه‌های دولتی بین دو کشور اجرایی نشده است که باید فکری برای آن‌ها داشته باشیم. برای ارتقا سطح روابط مبادلاتی دو کشور باید فکری به حال ضعف لجستیک دو کشور کرد. مواضع دو کشور در برخی از مسائل منطقه‌ای به خصوص درباره سوریه، یمن و فلسطین باید بیشتر از قبل به هم نزدیک شود.

فلاحی خاطر نشان کرد: باید فکری برای ایجاد توازن بین روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و نظامی دو کشور کرد. امیدواریم زنان در دو پارلمان به هم نزدیک شوند و در حل مشکلات دو کشور مؤثر باشند، حضور فعال زنان می‌تواند برای سیاست راهگشا باشد.

نام شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم جاودانه است

لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه، گفت: موضع ما با ایران در زمینه عدم حضور بیگانگان در منطقه هم راستا است، باید تاکید کرد که نام شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم جاودانه است و در هر نشستی که برای یادبود ایشان برگزار شود شرکت خواهیم کرد لازم است یاد شهید فخری زاده را نیز گرامی بداریم.

وی با تاکید بر اینکه روابط دو کشور در حال توسعه است، ادامه داد: استفاده از ارز ملی و راه اندازی کریدور شمال به جنوب، بازسازی راه آهن برای حمل و نقل نفت و گاز در آینده‌ای نزدیک رقم می‌خورد. در حال حاضر شاهد فشار بی‌سابقه غرب هستیم که باید برای واحدسازی در مسائل سیاسی، بین المللی و منطقه‌ای تلاش کنیم.

عضو مجلس دومای روسیه با بیان اینکه از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای استقبال می‌کنیم، عنوان کرد: باید انجمن پارلمانی برای همکاری مؤثرتر بین کشورها ایجاد کنیم. در آستانه سفر رئیس مجلس دوماً روسیه هستیم امیدوارم این سفر به همکاری مناسب، دو جانبه و بین‌المللی ختم شود.

وی افزود: رئیس جمهور روسیه بر از سرگیری مذاکرات هسته‌ای تاکید دارد و بر این باوریم که طرف ایرانی در تماس با دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود خردمندی بسیاری نشان داده است.

رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه با بیان اینکه ایران قدرت بزرگ در منطقه است، گفت: در اوکراین با نازیسم مبارزه می‌کنیم و امیدواریم این آخرین مبارزه با نازیسم باشد، تهدید استفاده از سلاح هسته‌ای از سوی اوکراین جدی است.