سرانه فضای آموزشی برخی شهرستان های گیلان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فائزی شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی در برخی شهرهای گیلان قابل قبول اما در برخی شهرستان‌ها نامناسب است، گفت: علت وضعیت نامناسب سرانه فضای آموزشی در برخی شهرستان‌های گیلان، مهاجرت و یا ظرفیت‌های کم ساخت و ساز در این مناطق است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان افزود: توسعه سرانه فضای آموزشی در ناحیه یک و دو شهرستان رشت، لاهیجان و تالش ضروری است.

وی با بیان اینکه اعتبارات ملی و استانی به تنهایی کفاف توسعه سرانه فضای آموزشی در گیلان را نمی‌دهد، تصریح کرد: حضور خیران مدرسه ساز برای توسعه فضای آموزشی در برخی شهرهای گیلان ضروری است.

فائزی بیان کرد: برخی از مدارس گیلان در مرحله نزدیک به بهره برداری هستند اما به دلیل عدم پرداخت اعتبارات دولتی در این امر وقفه ایجاد شده است لذا نیازمند حضور خیران مدرسه ساز برای تکمیل این پروژه‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد پروژه‌های نیمه تمام آموزش و پرورش زیاد است، گفت: این پروژه‌ها با اعتبارات دولتی به پایان نمی‌رسد و نیازمند ورود خیران مدرسه ساز به این حوزه هستیم.