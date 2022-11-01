واکنش آمریکا به هذیان گویی وال استریت ژورنال درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شد که عربستان سعودی اطلاعاتی را با آمریکا مبنی بر حمله قریب الوقوع ایران به اهدافی داخل عربستان به اشتراک گذاشته است.

بر اساس این گزارش، این روزنامه در ادامه هذیان گویی خود ادعا کرد که عربستان و آمریکا در پی این تهدید در حالت آماده باش قرار گرفته اند.

«ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این ادعای روزنامه وال استریت ژورنال و پاسخ به اینکه آیا به اتباع آمریکایی درباره این تهدید اطلاع داده شده است، گفت: من از هیچ هشدار کنسولی اطلاع ندارم.

این در حالی است که روابط واشنگتن و ریاض طی هفته‌های گذشته و در پی تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت رو به سردی گراییده است.

گفتنی است که گروه اوپک پلاس در ماه اکتبر با کاهش شدید تولید نفت موافقت کرد و با این کار، باعث کاهش عرضه در بازاری شد که اساساً از کمبود عرضه رنج می‌برد. این روند، یکی از بزرگترین درگیری‌های تولید کنندگان نفت با غرب را به وجود آورد، زیرا به نظر دولت آمریکا این تصمیم ناگهانی اوپک پلاس کوته بینانه بود.

این در حالی است که تولیدکنندگان اوپک پلاس پس از آنکه آمریکا، عربستان را متهم کرد که کشورهای این گروه را برای کاهش تولید تحت فشار قرار داده است، حمایت خود را از ریاض اعلام کردند.

«عبدالعزیز بن صقر»، کارشناس سعودی و رئیس مرکز تحقیقات خلیج فارس، تاکید کرد که حمایت امنیتی و نظامی آمریکا از عربستان سعودی در دهه‌های گذشته هرگز رایگان نبوده است.

عبدالعزیز بن صقر راز حفظ روابط امنیتی و همکاری نظامی عربستان و آمریکا را در تداوم عامل نیاز متقابل دو طرف دانست و افزود که این حمایت مبتنی بر مبانی واقع بینانه، عقلانی و منافع مشترک دو طرف است.

رئیس مرکز تحقیقات خلیج فارس با بیان اینکه هدف اساسی آمریکا حمایت از صادرکنندگان بین المللی نفت و گاز است، افزود که ریاض ممکن است در روابط خود با واشنگتن تجدید نظر کند.