به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت اظهار کرد: بر اساس اعلام راهداران و سامانه‌های نظارتی مه غلیظ صبح چهارشنبه برخی جاده‌های شمالی استان را در بر گرفته و دید افقی رانندگان در این مناطق کاهش یافته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: در حال حاضر مه غلیظ در جاده‌های مشهد-کلات در محدوده گردنه گوجگی و مشهد- سرخس در محدوده گردنه مزداوند سبب کاهش دید افقی رانندگان شده است.

وی ادامه داد: در ساعات گذشته و طی بامداد امروز بارش باران بزرگراه مشهد- چناران - قوچان و آزادراه مشهد-باغچه و برخی دیگر از جاده‌های استان را تحت تأثیر قرار داده بود که در حال حاضر بارش‌ها متوقف شده است اما پیش بینی می‌شود بارشها طی ۲۴ ساعت پیش رو به صورت متناوب ادامه داشته باشد.