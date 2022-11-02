به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بچه‌های مسجد بلال»؛ تجربه‌نگاری پایگاه بسیج مسجد بلال مشهد در سرگذشت‌پژوهی شهدا نوشته نوید ظریف کریمی به‌تازگی توسط انتشارات «راه یار» به کتابفروشی ها آمده است.

در بخشی از معرفی این کتاب می‌خوانیم:

«مسجد هویتی ترین، عمیق‌ترین و قدیمی ترین نهاد محلی در جامعه ایرانی است. مساجد در برهه‌های مختلف تاریخی نقش‌های مهم و تاریخی را ایفا کرده اند. به خصوص در سده اخیر که شاخص ترینِ آن نقش محوری مساجد در پیروزی نهضت اسلامی مردم ایران بود. فعال شدن کارکرد مبارزاتی مساجد در این سطح تشکیلاتی و سیاسی، شاید در تاریخ ایران و جهان اسلام بی سابقه یا کم سابقه است. اما به اندازهای که مسجد در چهار دهه گذشته نقش ایفا کرده، _ در حوزه علم، رسانه و هنر _ روایت نشده است. علم، بیش از همه، مسجد را به جهت معماری، آن هم در وجه تاریخی اش مشاهده کرده است. هنر هم رسماً در برخی قالب‌های هنری مانند سینما، مسجد را اصلاً نادیده گرفته است. رسانه هم مسجد را ضریب نداده و ژورنالیزم مسجد یکی از خلأهای جدی روزگار ماست...

از طرفی یکی از ابعاد مهم و پایه‌ای «نهضت مسجد نگاری» توجه به نهادهای مستقر در مساجد است. محوری ترین نهاد مردمی بر بستر مساجد، «پایگاه بسیج» است.

اگر بخواهیم بسیار ابتدایی محاسبه کنیم، بیش از ده میلیون نفر در این چهار دهه در پایگاه‌های بسیج به نحوی مسئولیت داشته اند. اما تا به حال یک کتاب که حتی برای ما روایت کند که در این نهاد اجتماعی برآمده از انقلاب اسلامی چه می‌گذرد، تولید نشده است. بسیجی تنها با روایت سیدمرتضی آوینی در دل جنگ هشت ساله دیده شده است...

پایگاه‌های بسیج بعضاً آتش به اختیار البته منتظر ابلاغیه‌ها و بالا دستی‌ها نمانده اند و خودشان در آنجا که حس میکرده اند اولویت ولی و مردم بوده است ورود کرده اند و تجربیاتی را رقم زده اند. پهنه موضوعات در بسیج مستضعفین بسیار زیاد است و این ما را به ضرورت نهضت روایت بسیج در چهار دهه گذشته می‌رساند. نهضت روایت بسیج مانند ماهیت خود این مجموعه باید مردمی باشد.

«بچه‌های مسجد بلال» قصه پرغصه ای دارند. گروهی که به صورت خودجوش به ضرورت پایگاه نگاری و مسجد نگاری با محوریت سرگذشت پژوهی شهدای پایگاه، مسجد و محله میافتند. کار را هم جلو می‌برند و در این مسیر دستخوش اتفاقات و حوادث بسیاری می‌شوند.

این کتاب اولین کتاب در «پایگاه نگاری» (پایگاه بسیج مسجد و محله) و اولین در «مسجد نگاری» (ثبت تجربه فعالیت مردمی در مسجد با هدف ارائه الگو برای سایر مساجد) در کشور است.

در این کتاب تلاش شده است تا زمانه و زمینه پایگاه بسیج مسجد بلال مشهد با محوریت مناسبات بین مسجد، محله، شرایط کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد. در فصل انتهایی کتاب هم بر تجربه شهید پژوهی پایگاه بسیج که در اوایل دهه ۱۳۹۰ انجام شده است تمرکز کردهایم. اینکه پایگاه‌های بسیج به هویت تاریخی خود به خصوص شهدای پایگاه در مقاطع مختلف زمانی توجه کنند امری بسیار حیاتی و راهبردی است. کتاب «بچه‌های مسجد بلال» اولین تلاش برای آغاز یک نهضت در این حوزه است.»

همچنین در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

«در ساخت این مسجد بیش از سی شهید مشارکت داشتند که همه‌شان در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت رسیدند. ما از زمان نوجوانی توی بسیج بارها این چیزها را از بزرگ‌ترهای مسجد می‌شنیدیم. وقتی خودم توی بسیج مسئول فرهنگی بودم، توی مسجد می‌دیدم که هیچ مستندی از شهدا و مسجد نیست، مگر در حد یک پرونده خیلی ابتدایی از شهدا. کسی نبود که پیگیر این موضوع باشد و خاطرات مسجد بلال و تاریخ شفاهی‌اش را مدون کند. این پیش زمینه باعث شد که ما در ابتدای دهه نود به فکر بیفتیم که خودمان برای این مسجد کاری انجام بدهیم. هدف ما هم ثبت تاریخ شفاهی مسجد بود و هم خاطرات شهدا.»

این‌کتاب با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.