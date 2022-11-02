مخالفت شورای شهر با اختصاص بودجه برای احداث تونل متوسلیان

به گزارش خبرنگار مهر، هشتم آبان‌ماه بود که عباس شعبانی از نهایی شدن طرح فاز مقدماتی تونل جاویدالاثر متوسلیان خبر داده بود و گفته بود: هزینه ساخت تونل جاویدالاثر متوسلیان ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح فاز مقدماتی تونل جاویدالاثر متوسلیان نهایی شده است، افزود: طول این تونل ۹ کیلومتر است که از میدان سپاه شروع شده و تا بزرگراه آزادگان نیز کشیده می‌شود.

در همین راستا؛ مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا پروژه تونل جاویدالاثر متوسلیان در طرح جامع شهر تهران پیش‌بینی شده است، گفت: گفته شده که در خصوص برخی از پروژه‌ها مانند بزرگراه یادگار امام (ره) یا شهید شوشتری باید از شورای حمل و نقل اجازه گرفته شود؛ اما باید توجه داشت که این پروژه‌ها از قبل بوده و در اصل، امتداد و استمرار این بزرگراه‌ها در خود بوده است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه پروژه تونل جاویدالاثر متوسلیان اساساً شروع نشده و در خصوص آن قراردادی انعقاد نشده است، گفت: در خصوص این پروژه صرفاً چند پیشنهاد ارائه شده و ما نیز به شهرداری اعلام کرده‌ایم که در این زمینه اصلاً بودجه‌ای گذاشته نشود؛ چرا که به‌طور واقع بودجه‌ای برای آن نداریم.

وی با تاکید بر ضرورت اولویت‌دهی به پروژه‌های مرتبط با حمل و نقل عمومی و به‌طور خاص مترو عنوان کرد: اگر اعتبارات موجود را برای مترو بگذاریم، به مراتب بهتر از این است که در یک تونل طولانی زیرزمینی هزینه کنیم.

چمران با تاکید بر اینکه ساخت پروژه تونل جاویدالاثر متوسلیان بر عهده بخش خصوصی است، گفت: گویا در این خصوص دو پیشنهاد ارائه شده و هنوز بررسی نشده و کاری در خصوص آن انجام نشده است.

رئیس شورای شهر تهران در پایان عنوان کرد: مابقی پروژه‌ها همگی در طرح جامع شهر تهران بوده و کارهای مربوط به آن‌ها شروع شده و نیمه کاره مانده است که حتماً باید تمام شود.