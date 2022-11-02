به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فنی و حرفه‌ای، غلامحسین حسینی نیا با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی که ارائه آموزش‌های مهارتی در پادگان‌ها را غنیمتی است که باید مهم شمرده شود، اظهار داشت: با توجه به ماهیت خدمت سربازی و ساختار آن، دوران خدمت سربازی بستر مناسبی جهت ارائه آموزش‌های مفید و بازار محور به این سرمایه‌های انسانی است تا پس از پایان خدمت، وارد بازار کار شوند.

وی از برگزاری دومین همایش مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با همکاری قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح خبر داد و گفت: تحقق سرباز ماهر، اشتغال مؤثر و کارآمدی سربازان را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی ادامه داد: این همایش در سه محور کلان خدمت وظیفه عمومی، توانمندسازی و تعالی کارکنان وظیفه و هدف‌سازی مهارت‌آموزی و اشتغال مؤثر سربازان وظیفه برگزار می‌شود.

وی، ارائه آموزش‌های مهارتی را وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برشمرد و بیان داشت: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اذعان داشت: علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند آثار خود را اعم از مقاله، پیشنهاد سیاستی، آثار چندرسانه‌ای، هنری، صوتی و تصویری به دبیرخانه همایش واقع در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری و یا لینک www.confsarbazmaher.ir تا ۱۵ آبان‌ماه ارسال کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان ساخت: برای آثار برگزیده علاوه بر مشوق‌های نقدی، مشوق‌های دیگر از جمله امکان انتخاب محل خدمت در شهر محل سکونت برای یک‌صد نفر، اعطای درجه تشویقی، اعطای تسهیلات اشتغال و … در نظر گرفته شده است.