ایرادهای شورای نگهبان به آئین نامه صندوق توسعه ملی مسکن رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما وزیر راه و شهرسازی از رفع آخرین ایرادهای شورای نگهبان به آئین نامه صندوق توسعه ملی مسکن خبر داد و گفت: آخرین ایرادها هفته گذشته در دولت برطرف و به شورای نگهبان ارسال شد.



قاسمی همچنین درباره تکالیف بانک‌ها درخصوص پرداخت تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مرکزی وظایف بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن را به آن‌ها ابلاغ کرده است، ولی بانک‌ها به دلایل متعددی به تعهدات خود عمل نکرده اند.



وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت و توسعه طرح نهضت ملی مسکن هم گفت: روش‌هایی را به منظور سرعت بخشی و توسعه طرح در پیش گرفته ایم که شامل واگذاری زمین برای ساخت خانه‌های یک طبقه در شهرهای دارای زمین می‌شود.



قاسمی افزود: در شهرهای دارای اراضی کافی، به مردم زمین واگذار می‌شود و مردم می‌توانند به ساخت مسکن تدریجی هم اقدام کنند.