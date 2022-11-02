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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴

وزیر راه و شهرسازی:

ایرادهای شورای نگهبان به آئین نامه صندوق توسعه ملی مسکن رفع شد

ایرادهای شورای نگهبان به آئین نامه صندوق توسعه ملی مسکن رفع شد

قاسمی گفت: آخرین ایرادها هفته گذشته در دولت برطرف و به شورای نگهبان ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما وزیر راه و شهرسازی از رفع آخرین ایرادهای شورای نگهبان به آئین نامه صندوق توسعه ملی مسکن خبر داد و گفت: آخرین ایرادها هفته گذشته در دولت برطرف و به شورای نگهبان ارسال شد.

قاسمی همچنین درباره تکالیف بانک‌ها درخصوص پرداخت تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مرکزی وظایف بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن را به آن‌ها ابلاغ کرده است، ولی بانک‌ها به دلایل متعددی به تعهدات خود عمل نکرده اند.

وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت و توسعه طرح نهضت ملی مسکن هم گفت: روش‌هایی را به منظور سرعت بخشی و توسعه طرح در پیش گرفته ایم که شامل واگذاری زمین برای ساخت خانه‌های یک طبقه در شهرهای دارای زمین می‌شود.

قاسمی افزود: در شهرهای دارای اراضی کافی، به مردم زمین واگذار می‌شود و مردم می‌توانند به ساخت مسکن تدریجی هم اقدام کنند.

کد مطلب 5622741
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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