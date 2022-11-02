حجت الاسلام مجید باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به جریانات اخیر اهمیت جهاد تبیین را دو چندان بیان و اظهار داشت: وقتی با تعدد روایات از جریان فتنه و اغتشاشات اخیر و پیچیده بودن دشمنی دشمنان روبرو می‌شویم اهمیت جهاد تبیین دو چندان می‌شود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی جریان سومی در جریان دو قطبی دنیا بود، تصریح کرد: انقلاب اسلامی نظام بین الملل را بر اساس یک ضابطه انسانی و اسلامی تعریف می‌کند لذا قدرت‌های دنیا سعی می‌کنند با جمهوری اسلامی ایران مقابله کنند زیرا انقلاب اسلامی یک جریان فرهنگی است برای همین آنها بر اساس یک حرکت و جریان سازی فرهنگی آن را دنبال می‌کنند از این رو مهمترین مسأله‌ای که اینجا وجود دارد این است که دشمن می‌خواهد روایت خود را بر مردم، نخبگان و چهره‌های ما تحمیل کند؛ اینجا نقش جهاد تبیین روشن می‌شود.

باباخانی ادامه داد: مهمترین چیزی که در عرصه جهاد تبیین وجود دارد اینکه کسانی که دارای مرجعیت و دارای مقبولیت فکری هستند از جمله اساتید حوزه و دانشگاه و کسانی که مردم آنها را قبول دارند کلام آنان را می‌پذیرند نقش این افراد سخت‌تر و پیچیده‌ترمی شود و چنانچه از همین افراد اشتباهی سر بزند هزینه بیشتر برای مردم به همراه خواهد داشت. برای همین لازم است به خصوص مجموعه دانشگاهی که برای مردم یک مرجعیتی دارند نسبت به اتفاقاتی که رخ می‌دهد آگاهی داشته باشند و مبانی درست برای آن تعریف کنند، آنان باید قادر به تشخیص نقشه دشمن باشند.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه در فضای مجازی که دشمن در آن سرمایه گذاری کرده چگونه می‌توان این تهدید این فضا را به فرصت تبدیل کرد، گفت: فضای مجازی دنیای خودش را دارد و یک ابزار است اگر انسان از ابزار درست استفاده نکند این ابزار علیه خودش می‌شود هر چه قدر ابزار پیچیده‌تر باشد و برای بشر فرصت قلمداد شود می‌تواند به تهدید هم تبدیل شود.

وی افزود: آگاهی از سواد رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت و جریان تبلیغی رسانه‌ای ضروری است خصوصاً فضای مجازی که دنیای دیگری دارد و باید بتوانیم به این سلاح مجهز و مسلط شویم و ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و محدودیت‌های آن را بشناسیم و با تمرین کسانی را آموزش دهیم که بتوانند از این فرصت استفاده کنند. جریان رسانه و فضای مجازی توسط دیگران که محدودیت ندارند بر اساس جریان دروغ و شبهه پراکنی تنظیم می‌شود اما ما که می‌خواهیم بر صحت و راستی عمل کنیم رسانه پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند و کار سخت‌تر می‌شود مثل هر فن جدیدی که احتیاج به تمرین دارد لازم است کسانی که به این فنون مسلط هستند وارد میدان شوند.

باباخانی خاطرنشان کرد: در بحث سیاسی ما چیزی نداریم که بخواهیم آن را پنهان کنیم اگر رسانه‌ها سرعت عمل داشته باشد و با صداقت صحبت کند مردم صداقت را متوجه می‌شوند البته تسلط بر شگردهای رسانه‌ای هم مؤثر است اما این سرعت عمل وقتی اتفاقی رخ می‌دهد نقش کلیدی دارد و در این هنگام باید سریع حقیقت را با مردم در میان گذاشت. امامین انقلاب همواره حقایق را با مردم در میان می‌گذاشتند و می‌گذارند برای همین کلام آنان نافذ و گیرا است. ما نیز در فضای رسانه‌ای می‌توانیم با صداقت و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای زود هنگام حقایق را با مردم در میان بگذاریم چرا که پذیرش از سوی مردم وجود دارد.