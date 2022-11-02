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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۴۰

فاطمی امین در حاشیه هیئت دولت:

ثبت سفارش واردات خودرو از هفته گذشته آغاز شده است

ثبت سفارش واردات خودرو از هفته گذشته آغاز شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش خودرو از سوی تعدادی از فعالان اقتصادی از هفته گذشته آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در خصوص واردات خودرو ما به عنوان دولت کار خود را انجام دادیم. باید آئین نامه‌ای تدوین می‌کردیم که انجام شد و یا باید ثبت سفارش می‌کردیم. البته این ساز و کار چهار سالی هست که تعطیل شده یود.

وی عنوان کرد: البته قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس قیدی دارد با این مضمون که باید واردات خودرو به انتقال فناوری پیوند بخورد، که قید خوبی است و طبیعتاً ساز و کارهای خاص خودش را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: دیگر نوبت فعالان اقتصادی است که کار را دست بگیرند. تعداد زیادی درخواست دادند که پرونده تعدادی از آنها تکمیل شده و از هفته گذشته ثبت سفارش برای آنها آغاز شده است. ما باید بیشتر دنبال این باشیم که اگر در مسیرشان با مانعی برخورد می‌کنند مرتفع شود.

کد مطلب 5622771
طیبه بیات

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