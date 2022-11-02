افتتاح سالن ورزشی برای کودکان اوتیسم و ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران همراه حیدر سلیمانی معاون ورزش آقایان و اسماعیل عربلو معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۰ از مدرسه استثنایی عدالت بازدید و نخستین سالن ورزشی این مدرسه را افتتاح کردند.

اوجاقی ضمن تأکید بر لزوم فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای حضور اقشار مختلف در عرصه ورزش شهروندی، از آمادگی سازمان متبوع خود برای کمک به تجهیز این سالن ورزشی خبر داد.

عربلو نیز با عنایت به وجود فضای خالی کنار مدرسه عدالت، وعده داد که شهرداری منطقه ۱۰ به زودی این فضا را به مکانی ورزشی برای بهره مندی دانش آموزان تبدیل خواهد کرد.