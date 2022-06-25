بانک سپه در زیست بوم جدید آماده خدمت به مردم و انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی در سفر به استان فارس در جمع مدیران و کارکنان این استان، گفت: مأموریت‌های جدیدی که از سوی نظام اسلامی به بانک سپه محول می‌شود، حاصل اعتماد مسئولان و به علت جهادی بودن کارکنان این بانک است.

مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: سربلندی بانک سپه حاصل کار جهادی و شبانه روزی است و سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارها توسط کارکنان بانک سپه قابل انجام است.

وی با اشاره به عبور بانک سپه از گلوگاههای سخت و پرمخاطره، خاطرنشان کرد: فرایند پیچیده ادغام که در دنیا کم نظیر بود و طرح تحول فناوری اطلاعات و طراحی مفاهیم بانک سپه براساس مفاهیم بانکداری جامع که تقریباً همزمان با ادغام به انجام رسید، حاصل کار جهادی کارکنان و همراهی مسئولان کشور بود.

دکتر ابراهیمی با تاکید بر اهمیت برنامه طرح تحول راهبردی و طراحی ساختار سازمانی متناسب با خطوط کسب و کار بانک، افزود: ساختار، پشتیبان استراتژی و چشم انداز انجام مأموریت هاست و این ساختار آماده متناسب سازی با محیط کسب و کار است. بانک سپه باید در زیست بوم جدید برای رقابت با رقبا با برنامه حرکت کند.

مأموریت‌ها باید متناسب با اختیارات باشد

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به توجه ویژه مبنی بر جذب مشتریان، گفت: در بازاریابی مأموریت‌ها باید متناسب با اختیارات باشد و نمی‌توان با دست بسته بازاریابی کرد.

دکتر ابراهیمی بر لزوم تفویض اختیار به مدیران استان و مسئولان شعب برای ارائه تسهیلات و جذب منابع تأکید و خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف باید به صورت حرفه‌ای بررسی شوند و بر همین اساس بازاریابی صورت پذیرد.

لزوم مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف بانک، افزود: برنامه بانک سپه برای مدیریت ریسک نقدینگی مشتمل بر تمرکز بر جذب منابع است.

وی در ادامه به تمرکز بر فرصت‌ها خصوصاً در حوزه بین الملل با توجه به سایز بانک سپه و وجود پتانسیل‌هایی نظیر معاونت بین الملل و سه صرافی بانک تاکید کرد.

تشکیل کمیته‌های رفع موانع کسب و کار و رفع موانع فناوری اطلاعات

دکتر ابراهیمی در ادامه از تشکیل دو کمیته رفع موانع کسب و کار و رفع موانع فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: تشکیل این کمیته‌ها به منظور تسهیل امور و حرکت سریع مجموعه برای تحقق اهداف صورت گرفته است.

نیروی انسانی سرمایه ارزنده بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه افزود: بار مسئولیتهای سنگین محوله به بانک سپه بر دوش نیروی انسانی است و کارکنان بانک سپه ارزنده ترین دارایی این بانک هستند.

وی به مسئولان بانک توصیه کرد که از هر فرصتی برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان و رفع مشکلات آنان استفاده کرده، همچنین امکان استفاده عادلانه از واحدهای رفاهی بانک را برای همه کارکنان فراهم کنند.

دکتر ابراهیمی با اشاره به اقدامات، طرح‌ها و تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت معیشتی و اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان اظهار امیدواری کرد که با تشکیل اداره امور مدیران، استعدادهای موجود در بانک شناسایی و با تدوین برنامه برای نیروی انسانی شایسته، بانک سپه در افق ۱۴۰۴ به عنوان بانکی جهادی، مردم پایه و در تراز انقلاب اسلامی همچون گذشته بدرخشد.