اعلام ترکیب استقلال مقابل نساجی/ حردانی و جلالی بازهم روی نیمکت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیدار سوپرجام فوتبال ایران امروز چهارشنبه به مصاف نساجی مازندران می‌رود. این مسابقه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید باهنر شهر کرمان آغاز می‌شود.

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال برای این بازی ترکیب زیر را انتخاب کرده است:

سید حسین حسینی، عارف غلامی، رافائل سیلوا، جعفر سلمانی، کوین یامگا، روزبه چشمی، آرش رضاوند، مهدی مهدی‌پور، مهدی قایدی، محمد محبی و ارسلان مطهری.

استقلال قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بود و نساجی هم عنوان قهرمانی جام حذفی را از آن خود کرده بود.