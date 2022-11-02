استقلال به اولین قهرمانی سوپرجام رسید/ اولین وعده ساپینتو محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دیدار سوپرجام فوتبال ایران از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه بین تیم های استقلال و نساجی مازندران در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد که طی آن استقلال با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و برای نخستین بار قهرمان سوپرجام شد. ارسلان مطهری(۵۱) برای استقلال گل زد.

جعفر سلمانی، آرش رضاوند و کوین یامگا از استقلال و ایوب کلانتری از نساجی در این دیدار از بیژن حیدری کارت زرد دریافت کردند.

استقلال در این دیدار با سید حسین حسینی، عارف غلامی، رافائل سیلوا، جعفر سلمانی(۷۸ جعفر سلمانی)، کوین یامگا، روزبه چشمی، آرش رضاوند(۹۲ محمدحسین مرادمند)، مهدی مهدی‌پور(۷۸ سعید مهری)، مهدی قایدی(۸۹ رضا میرزایی)، محمد محبی و ارسلان مطهری(۷۸ پیمان بابایی) به میدان رفت.

نساجی مازندران نیز در این بازی با علیرضا حقیقی، حامد شیری(۸۶ سیداحمد موسوی)، علیرضا ابراهیمی، صابر حردانی(۸۶ حسین زامهران)، علی شجاعی، امیر مهدی جانملکی، ایوب کلانتری(۵۳ متین کریم زاده)، مهرداد عبدی، رضا جعفری، محمد شریفی(۸۶ اکبر صادقی)، کریم اسلامی به میدان رفت.

شروع بازی با حملات آبی پوشان همراه بود و این تیم تلاش زیادی کرد تا بتواند در همان دقایق ابتدایی دروازه حریف شمالی خود را باز کند که در دقیقه ۱۳ این فرصت برایشان به وجود آمد اما علیرضا حقیقی مانع باز شدن دروازه اش شد.

در دقیقه ۱۳ حرکت تماشایی ارسلان مطهری استقلال را در موقعیت گل قرار داد اما پاس رو به عقب این بازیکن درون محوطه جریمه که با شوت زمینی قایدی همراه شد را علیرضا حقیقی دفع کرد تا آبی پوشان از رسیدن به گل محروم شوند.

مهدی قایدی در دقیقه ۲۶ یک بار دیگر شانس استقلالی ها را برای رسیدن به گل امتحان کرد اما بازهم این دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران بود که برابر این ضربه واکنش نشان داد و توپ را دفع کرد تا بازهم دست آبی ها از رسیدن به گل کوتاه بماند.

نساجی هر چند در اکثر دقایق بازی در لاک دفاعی فرو رفته بود اما در دقیقه ۴۱ بهترین فرصت نیمه اول را برای گلزنی داشت که کریم اسلامی در موقعیت تک به تک با سیدحسین حسینی نتوانست از سد دروازه بان ملی پوش استقلال عبور کند و توپش را مهار کرد تا فرصت طلایی تیم شمالی از دست برود.

در آخرین دقیقه نیمه اول بازهم قایدی فرصت باز کردن دروازه نساجی را داشت اما علیرضا حقیقی بازهم برابر این موقعیت ایستاد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم برای استقلال به روال نیمه اول هجومی و باانگیزه شروع شد و شاگردان ساپینتو به دنبال باز کردن دروازه نساجی بودند که این اتفاق خیلی زود افتاد و در دقیقه ۵۱ کرنری که روی دروازه نساجی ارسال شد را امیرارسلان مطهری با ضربه سر به گل برتری آبی ها تبدیل کرد.

استقلال که در این دیدار با انگیزه بالا حاضر شده بود در دقیقه ۷۲ هم می توانست به گل برسد. اعلام یک ضربه ایستگاهی به سود استقلال در دقیقه ۷۲ با شوت دیدنی محبی همراه شد ولی حقیقی توپ را ناقص دفع کرد و در ادامه توپ در موقعیت آفساید در اختیار مطهری قرار گرفت تا این فرصت از دست برود.

در دقیقه ۸۰ به دنبال اعتراض بازیکنان و کادر فنی نساجی به حضور و رفتار تماشاگرانی که در غیرقانونی روی سکوها نشسته بودند بازی برای دقایق متوقف شد و بعد از صحبت هایی که داور و مسئولان برگزاری داشتند رقابت ادامه پیدا کرد.

بعد از این اتفاق بازی به جریان افتاد اما دو تیم نتوانستند دروازه یکدیگر را تهدید کنند تا استقلال با همان یک گل جام قهرمانی را بالای سر ببرد و برای نخستین بار به این مهم دست پیدا کند. ساپینتو هم که ابتدای حضور وعده داده بود سه تا چهار جام برای آبی ها به دست بیاورد به یکی از وعده هایش عمل کرد.