جشن متفاوت استقلال بعد از قهرمانی/ «جام» روی دستان کاپیتان آرام!

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دیدار سوپرجام فوتبال ایران از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه بین تیم های استقلال و نساجی مازندران در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد که طی آن استقلال با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و برای نخستین بار قهرمان سوپرجام شد. ارسلان مطهری(۵۱) برای استقلال گل زد.

بعد از این بازی مقدمات برای برگزاری جشن قهرمانی آبی پوشان فراهم شد و بازیکنان با نثار گل به تمثال حاج قاسم سلیمانی و ادای احترام به شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ به سمت سکوی قهرمانی حرکت کردند.

بازیکنان استقلال پس از اهدای گل و ادای احترام با مهدی تاج رئیس فدراسیون و علی فتح الله زاده مدیرعامل خود دست دادند و روی سکوی قهرمانی منتظر اهدا جام بودند.

جشن قهرمانی استقلالی ها یکی از آرام ترین و «بدون شادی ترین» مراسم ها بود

مهدی تاج جام را به سمت سکو آورد و در حالی که بازیکنان استقلال در دو طرف سکو ایستاده بودند، آن را به سیدحسین حسینی کاپیتان آرام و بی حاشیه آبی پوشان تقدیم کرد. گلر ملی پوش استقلالی ها هم بدو مقدمات مرسوم جام را بالای سر برد و بازیکنان به آرامی دست زدند.

در این جشن برخلاف جشن های گذشته از نورافشانی و شادی خبری نبود و بازیکنان لحظاتی بعد از دریافت جام از روی سکو پایین آمدند و با توجه به خالی بودن ورزشگاه به سمت رختکن رفتند.