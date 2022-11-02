تساوی استقلال و نساجی در نیمه اول/ نمایشی دور از چهره دو قهرمان!

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دیدار سوپرجام فوتبال ایران از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه بین تیم های استقلال و نساجی مازندران در ورزشگاه شهید باهنر کرمان آغاز شد که نیمه اول این دیدار با تساوی به پایان رسید.

استقلال در این دیدار با سید حسین حسینی، عارف غلامی، رافائل سیلوا، جعفر سلمانی، کوین یامگا، روزبه چشمی، آرش رضاوند، مهدی مهدی‌پور، مهدی قایدی، محمد محبی و ارسلان مطهری به میدان رفت.

نساجی مازندران نیز در این بازی با علیرضا حقیقی، حامد شیری، علیرضا ابراهیمی، صابر حردانی، علی شجاعی، امیر مهدی جانملکی، ایوب کلانتری، مهرداد عبدی، رضا جعفری، محمد شریفی، کریم اسلامی به میدان رفت.

شروع بازی با حملات آبی پوشان همراه بود و این تیم تلاش زیادی کرد تا بتواند در همان دقایق ابتدایی دروازه حریف شمالی خود را باز کند که در دقیقه ۱۳ این فرصت برایشان به وجود آمد اما علیرضا حقیقی مانع باز شدن دروازه اش شد.

در دقیقه ۱۳ حرکت تماشایی ارسلان مطهری استقلال را در موقعیت گل قرار داد اما پاس رو به عقب این بازیکن درون محوطه جریمه که با شوت زمینی قایدی همراه شد را علیرضا حقیقی دفع کرد تا آبی پوشان از رسیدن به گل محروم شوند.

مهدی قایدی در دقیقه ۲۶ یک بار دیگر شانس استقلالی ها را برای رسیدن به گل امتحان کرد اما بازهم این دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران بود که برابر این ضربه واکنش نشان داد و توپ را دفع کرد تا بازهم دست آبی ها از رسیدن به گل کوتاه بماند.

نساجی هر چند در اکثر دقایق بازی در لاک دفاعی فرو رفته بود اما در دقیقه ۴۱ بهترین فرصت نیمه اول را برای گلزنی داشت که کریم اسلامی در موقعیت تک به تک با سیدحسین حسینی نتوانست از سد دروازه بان ملی پوش استقلال عبور کند و توپش را مهار کرد تا فرصت طلایی تیم شمالی از دست برود.

در آخرین دقیقه نیمه اول بازهم قایدی فرصت باز کردن دروازه نساجی را داشت اما علیرضا حقیقی بازهم برابر این موقعیت ایستاد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.