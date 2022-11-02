به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر امروز و از ساعت ۱۶ در کرمان به مصاف نساجی، قهرمان فصل گذشته جام حذفی می‌رود تا در پایان این بازی تیم پیروز به عنوان قهرمان سوپرجام معرفی شود.

ریکاردو ساپینتو که در آخرین دیدار تیمش در لیگ ترکیبش را دستخوش تغییرات کرد و ترجیح داد به برخی از نفرات اصلی تیمش استراحت بدهد، امروز آشنا ترین ترکیب ۱۱ نفره را مقابل نساجی روانه میدان خواهد کرد.

یکی از بازیکنانی که مقابل هوادار بر خلاف معمول در ترکیب ثابت قرار نگرفت، مهدی مهدی پور هافبک میانی و خلاق آبی پوشان بود که در دو فصل اخیر یکی از برترین بازیکنان این تیم به حساب می‌آمد. ساپینتو امروز تیمش را در حالی به میدان می‌فرستد که بار دیگر این بازیکن پاسور به ترکیب اصلی برگشته و در کنار روزبه چشمی همان زوج همیشگی و آشنای خط میانی را تشکیل می‌دهند.

زوج چشمی - مهدی پور در مرکز زمین برای استقلال کاملاً جا افتاده و این دو بازیکن به درک متقابلی از هم رسیده‌اند. هر دو بازیکن در لیست کارلوس کی روش حضور داشته و شانس بالایی برای حضور در جام جهانی قطر را دارند و شاید انگیزه آنها در این آخرین بازی رسمی قبل از جام جهانی به بالا رفتن قدرت استقلال در مرکز میدان هم کمک کند.

دیدار استقلال و نساجی امروز و از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید باهنر کرمان آغاز می‌شود.