آغاز اکران عمومی «لوپتو» در سینماهای کشور/ شادی ساختنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «لوپتو» به تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی و کارگردانی عباس عسکری که اولین محصول مرکز انیمیشن سوره است، از امروز ۱۱ آبان توسط پخش بهمن سبز روی پرده سینماهای سراسر کشور می‌رود.

سازندگان «لوپتو» این انیمیشن را با هدف شادی‌آفرینی برای کودکان و خانواده‌های ایرانی و با شعار «شادی ساختنی است» همزمان با فرارسیدن روز دانش‌آموز راهی سینماها کردند.

همزمان با آغاز اکران سینمایی انیمیشن «لوپتو» تیزر رسمی این اثر نیز رونمایی شد. ساخت این تیزر برعهده امید میرزایی بوده است.

پخش «لوپتو» که پیش از این قرار بود در نوروز سال ۱۳۹۹ انجام شود به دلیل شیوع بیماری کرونا با یک وقفه طولانی روبرو شد و اکنون سرانجام پس از گذشت نزدیک به دو سال اکران آن آغاز شده است.

انیمیشن سینمایی «لوپتو» با تکنیک سه بعدی در استودیوی فراسوی ابعاد توسط هنرمندان کرمانی تولید شده است.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: پدر علی در کارگاه لوپتو با یاد دادن ساخت اسباب بازی به بیمارانش، آن‌ها را درمان می‌کند. کارگاه اسباب‌بازی‌های خلاقانه لوپتو که بین کودکان ایرانی محبوبیت زیادی دارد با خرابکاری یک ناشناس تعطیل می‌شود. علی تلاش می‌کند پدرش را که ناامید شده است از این مخمصه نجات دهد.

عوامل انیمیشن سینمایی «لوپتو» عبارتند از؛ کارگردان: عباس عسکری، تهیه کننده: محمدحسین صادقی، تهیه‌کننده اجرایی: فرهاد امین‌زاده، مدیر تولید: محمدمهدی فتحی، فیلمنامه: فرشاد امین‌زاده، عباس عسکری؛ کارگردان هنری: امین قرائی، استوری ریل: مجتبی خیری، تدوین: مهدی سعدی، سرپرست مدلسازی شخصیت: فرزاد شکفته، سرپرست مدلسازی محیط: فرشاد امین زاده، سرپرست تکسچر شخصیت: سبحان خلیل یزدی، سرپرست رندر و نورپردازی: سعید مددی، سرپرست متحرکسازی: مجتبی خیری، سرپرست جلوه‌های ویژه: فرزاد شکفته، کاراکتر ست‌آپ: سید مهدی زاهدی موسوی، رضا متصدی زاده، تدوین: محسن فتحی، موسیقی: پیام آزادی، مهرداد اسماعیل‌پور، صداگذاری: آرش قاسمی، مدیر دوبلاژ: سعید شیخ‌زاده، خواننده: هومن شاهی، امیرعلی بهادری، مدیر کمپین تبلیغاتی: وحید محرابیان، تبلیغات: ملیکاسادات راد، پوستر: هادی محمدیان، روابط عمومی: الهام عرشی‌زاده.