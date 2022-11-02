به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورآبادی ظهر چهار شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: به منظور فروش محصولات خراسان شمالی در بازار روسیه، با یک هلدینگ سند همکاری امضا شده که برای نهایی شدن قرارداد باید استاندار خراسان شمالی به مسکو سفر کند.

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به سفر مسئولان خراسان شمالی به ترکمنستان، گفت: ایجاد بازارچه مرزی و یا گذرگاه مرزی مهم‌ترین خواسته هیأت استان بود.

وی افزود: تسهیل در صدور روادید و رفت و آمد مسافر به ترکمنستان دیگر خواسته هیأت خراسان شمالی بود که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

پورآبادی از وصول طلب تجار خراسان شمالی از کشور ترکمنستان پس از سال‌ها عدم رابطه خبر داد.

وی از فعال بودن ۱۲۶ کارت بازرگانی در استان خبر داد و گفت: حدود ۶۰۰ کارت بازرگانی نیز تمدید نشده است.