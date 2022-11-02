دانیال بزرگی به نشان طلا دست یافت/ برنامه روز دوم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره رقابت‌های آزاد آسیا با حضور ۵۳۶ شرکت کننده از دهم آبان آغاز شده است و تا ۱۳ آبان ماه به میزبانی کشور پاکستان در اسلام آباد ادامه دارد.

در روز اول این رقابت‌ها در رده بزرگسالان، دانیال بزرگی نماینده وزن ۷۴- کیلوگرم کشورمان ابتدا «احمد بهلول» از امارات و نایب قهرمان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را در دو راند از پیش برداشت و در ادامه «مختار نصیر» از کشور مصر را نیز با همین نتیجه از پیش رو برداشت و راهی دیدار نهایی شد.

نماینده کشورمان در مبارزه پایانی برابر سید امید حسینی دیگر تکواندوکار ایرانی حاضر در این مسابقات در ۲ راند به برتری رسید و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد و ۲۰ امتیاز به حساب خود در رنکینگ المپیکی واریز کرد.

در ادامه این مسابقات فردا پنجشنبه در روز دوم، مسابقات اوزان ۵۴- و ۶۳- کیلوگرم برگزار خواهد شد که فرزان عاشورزاده، محمدصادق دهقانی و حسن بشیری به مصاف رقبای خود می‌روند. جمعه و در روز پایانی مسابقات نیز آرمین هادی پور در وزن ۵۸- کیلوگرم با رقبا مبارزه خواهد کرد.

هدایت تیم ملی در این رویداد برعهده مجید افلاکی است؛ جلال خدامی به عنوان مربی وی را همراهی می‌کند. همچنین تورج خوشروزی نیز سرپرست تیم ملی است.