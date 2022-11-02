  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۶

پس از انصراف از حضور در کلمبیا؛

علیرضا یوسفی: بخاطر درد کتف و کمر از اردوی جهانی انصراف دادم

علیرضا یوسفی: بخاطر درد کتف و کمر از اردوی جهانی انصراف دادم

عضو تیم ملی وزنه برداری ایران دلیل انصرافش از حضور در مسابقات جهانی کلمبیا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یوسفی رکوردار دسته فوق سنگین جهان دررده سنی جوانان و ملی‌پوش اردونشین جهانی تیم ملی بزرگسالان بابیان این مطلب که به درخواست خودش و با هماهنگی سرمربی و مسئولین فدراسیون از اردوی آماده‌سازی تیم ملی وزنه‌برداری اعزامی به مسابقات جهانی انصراف داده است در این خصوص تاکید دارد:«دردکمر و کتف اجازه ارتقاء و افزایش رکورد را ازمن گرفته بود و در تمرینات خیلی اذیتم می‌کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم این موضوع را با سرمربی تیم ملی و سپس سرپرست و نایب رییس فدراسیون در میان گذاشته تا با هماهنگی آنها از ادامه حضور در اردوی جهانی وزنه‌برداری انصراف بدهم.»

رکوردار دسته فوق سنگین جهان دررده سنی جوانان ادامه می‌دهد:«روز رکوردگیری و قبل از شروع اردوی جهانی عزیزانی که در صحنه حضور داشتند دیدند که زیر وزنه از ناحیه کتف و کمر خیلی احساس درد داشتم. اما درد را تحمل کردم، چون فکر می‌کردم که موقتی است و در تمرینات با رسیدگی بیشتر درمان شده و ازبین می‌رود. اما با شروع تمرینات پرفشار اردویی نه تنها شرایطم بهتر نشد، بلکه دیدم این درد جلوی پیشرفت و ارتقاء رکوردی‌ام را هم گرفته است.»

یوسفی در خاتمه تاکید دارد:«بعد از اینکه دیدم شرایط بدنی‌ام بهبود پیدا نمی‌کند، تصمیم گرفتم موضوع را ابتدا با سعیدعلی‌حسینی سرمربی تیم ملی درمیان بگذارم و بعد هم درخواست انصراف خود از اردوی جهانی را مکتوب خدمت سرپرست و نایب رییس محترم فدراسیون تقدیم کردم تا آنها نیز درجریان دلیل انصرافم از اردوی جهانی باشند. الان به خانه برگشتم و بعد ازمدتی استراحت، قطعا تحت نظر پزشک پروسه درمانی‌ام را آغاز می‌کنم تا به امید خدا برای مسابقات مهم بعد از جهانی کلمبیا سرحال و آماده برگردم اردو. البته تمریناتم را هم با هماهنگی کادرفنی در این مدت همراه با پروسه درمان دردستور کار دارم تا بدنم از فرم ایده‌ال خارج نشود.»

کد مطلب 5623110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها