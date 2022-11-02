علیرضا یوسفی: بخاطر درد کتف و کمر از اردوی جهانی انصراف دادم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یوسفی رکوردار دسته فوق سنگین جهان دررده سنی جوانان و ملی‌پوش اردونشین جهانی تیم ملی بزرگسالان بابیان این مطلب که به درخواست خودش و با هماهنگی سرمربی و مسئولین فدراسیون از اردوی آماده‌سازی تیم ملی وزنه‌برداری اعزامی به مسابقات جهانی انصراف داده است در این خصوص تاکید دارد:«دردکمر و کتف اجازه ارتقاء و افزایش رکورد را ازمن گرفته بود و در تمرینات خیلی اذیتم می‌کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم این موضوع را با سرمربی تیم ملی و سپس سرپرست و نایب رییس فدراسیون در میان گذاشته تا با هماهنگی آنها از ادامه حضور در اردوی جهانی وزنه‌برداری انصراف بدهم.»

رکوردار دسته فوق سنگین جهان دررده سنی جوانان ادامه می‌دهد:«روز رکوردگیری و قبل از شروع اردوی جهانی عزیزانی که در صحنه حضور داشتند دیدند که زیر وزنه از ناحیه کتف و کمر خیلی احساس درد داشتم. اما درد را تحمل کردم، چون فکر می‌کردم که موقتی است و در تمرینات با رسیدگی بیشتر درمان شده و ازبین می‌رود. اما با شروع تمرینات پرفشار اردویی نه تنها شرایطم بهتر نشد، بلکه دیدم این درد جلوی پیشرفت و ارتقاء رکوردی‌ام را هم گرفته است.»

یوسفی در خاتمه تاکید دارد:«بعد از اینکه دیدم شرایط بدنی‌ام بهبود پیدا نمی‌کند، تصمیم گرفتم موضوع را ابتدا با سعیدعلی‌حسینی سرمربی تیم ملی درمیان بگذارم و بعد هم درخواست انصراف خود از اردوی جهانی را مکتوب خدمت سرپرست و نایب رییس محترم فدراسیون تقدیم کردم تا آنها نیز درجریان دلیل انصرافم از اردوی جهانی باشند. الان به خانه برگشتم و بعد ازمدتی استراحت، قطعا تحت نظر پزشک پروسه درمانی‌ام را آغاز می‌کنم تا به امید خدا برای مسابقات مهم بعد از جهانی کلمبیا سرحال و آماده برگردم اردو. البته تمریناتم را هم با هماهنگی کادرفنی در این مدت همراه با پروسه درمان دردستور کار دارم تا بدنم از فرم ایده‌ال خارج نشود.»