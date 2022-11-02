به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نقی‌پور بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در اردبیل اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از مسیر پیشرفت و توسعه جوانان این مرز و بوم و حرکت امیدبخش آنها عصبانی و ناراحت هستند و به همین دلیل تلاش می‌کنند تا در این گام اساسی انحراف ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: دانش‌آموزان کشورمان به ویژه استان اردبیل با وفاداری کامل به آرمان‌های نظام اسلامی به هیچ وجه حاضر به ترک سنگر دفاع از انقلاب نیستند و همواره با امید و نشاط سعی می‌کنند تا دشمن را در فتنه‌ها و توطئه‌ها ناامید کنند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل امید کشور را به نوجوانان و جوانان در گشودن راه‌های سخت و صعب‌العبور برای رسیدن به یک حیات طیبه و ظهور و بروز آرمان‌های اخلاقی و انسانی گفت: دشمن تلاش می‌کند تا هویت نسل آینده ما را زیر سؤال برده و یا مخدوش کند در حالی که اصالت و هویت جوانان و نوجوانان ما به ارزش‌های الهی، انسانی و کرامت بشری است.

نقی‌پور افزود: در ماجراجویی‌های اخیر دشمنان، دانش‌آموزان یکی از اهداف شوم و خبیث آنها برای تحریک و به میدان کشیدن بود که با آگاهی و بصیرت همه خانواده‌ها به ویژه نسل نوجوان و جوان این توطئه‌ها خنثی شد و مردم به واقعیت‌ها و حقایق پی بردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بعد از فرو نشستن غبار فتنه، امروز بسیاری از ابعاد ماجراجویی‌های دشمنان در ماه‌های اخیر روشن شده و بیش از هر زمان دیگر باید در سنگر دفاع از انقلاب هوشیار باشیم.

نقی‌زاده رهنمودهای مقام معظم رهبری را در دیدار با دانش‌آموزان و حفظ روحیه انقلابی و ارزشی یادآور شد و اضافه کرد: ۱۳ آبان به معنای واقعی روز اعلام انزجار نسل نوجوان و جوان از شیطان بزرگ آمریکا است تا ما بتوانیم در مسیر امیدبخش گام برداریم.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان اردبیل یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز به ویژه شهیدان حسین فهمیده و مرحمت بالازاده را گرامی داشت و بیان کرد: این شهدا و فداکاری‌های آنها برای همیشه تاریخ راه و مرام نسل آینده و نوجوان ما است.