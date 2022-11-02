مشکل اعزام هوایی بیماران اورژانسی از خارگ رفع شد

محمدرضا دشتی زاده عصر چهارشنبه در حاشیه نشست با مسئولان خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط خاص این جزیره و خواست اهالی صبور و شریف خارگ مبنی بر استمرار خدمات اورژانس هوایی به یکی از خواسته‌های بحق خارگی‌های عزیز تبدیل شده بود که با هم افزایی صورت گرفته مشکل اعزام هوایی بیماران اورژانسی جزیره خارگ بعد از گذشت سال‌ها رفع و نظامند شد.

وی افزود: در همین راستا و با برگزاری جلسه‌ای با عوامل تشکیل دهنده فرآیند اعزام بیماران اورژانسی این جزیره، فرآیند این چرخه به منظور تسریع در خدمات رسانی تدوین شد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: آغاز این فرآیند و مرجع تشخیص نیاز به اعزام بیماران اورژانس هوایی و دریایی بر عهده بیمارستان صنعت نفت خارگ است.

دشتی زاده در ادامه خاطر نشان کرد: ضمن تقدیر از مدیران ارشد شرکت نفت فلات قاره ایران، فلات قاره منطقه خارگ اعزام اورژانسی بیماران خارگی را با استفاده از خدمات هلی کوپتری با اعلام نیاز سوی بیمارستان صنعت نفت بر عهده خواهد گرفت.

نماینده عالی دولت در بخش ویژه خارگ گفت: شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز در صورت نیاز به اعزام بیماران با استفاده از خدمات هواپیمایی با هماهنگی و اعلام نیاز مدیر عملیات عمومی خارگ نسبت به تأمین خدمات انتقال هواپیمایی به نحوه مقتضی اقدام خواهد کرد.

دشتی زاده در ادامه خاطر نشان کرد: مدیریت عملیات عمومی در صورت نیاز به اعزام دریایی بیماران از سوی بیمارستان صنعت نفت خارگ شرایط اعزام بیماران با شناورهای مستقر در جزیره را فراهم خواهد کرد، همچنین پتروشیمی خارگ تا زمان خرید شناور آمبولانس دریایی، نسبت به عقد قرارداد اجاره‌ی شناور مناسب جهت اعزام بیماران اورژانس در قالب مسئولیت‌های اجتماعی اقدام کند.

بخشدار ویژه خارگ در پایان یادآور شد: خدمات هوایی اورژانس استان بوشهر مانند گذشته و بر اساس وظایف ذاتی این ارگان نیز ادامه خواهد یافت و خدمت و خدمات رسانی به اهالی صبور، مقاوم و غیور این جزیره سرلوحه امور و جز وظایف ذاتی در بخشداری ویژه خارگ خواهد بود.