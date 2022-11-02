به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت عالم پرتلاش و پرهیزگار حجت‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ عباسعلی اختری را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

درگذشت عالم پرتلاش و ابوالشهید حضرت حجة‌الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عباسعلی اختری رحمة‌الله علیه را به خاندان مکرّم و ارادتمندان و مستفیدان از ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

این عالم پرهیزگار در همه‌ی عرصه‌هائی که در آنها حضور داشت از فقاهت تا سیاست و تا ترویج معارف اسلامی، به تلاش و فعالیت مجاهدانه شناخته شده بود و همه‌ی توان خود را مبذول می‌داشت.

از خداوند متعال علو درجات این روحانی مخلص و متخلّق را مسألت می‌کنم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۰ آبان ۱۴۰۱