به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عصر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه رد البرز با اشاره به اهداف سفر به این استان اظهار کرد: این سفر در چارچوب سفرهای استانی و با هدف دیدار با خانواده بزرگ ایثار و شهادت و توجه به نیازمندی‌ها و مشکلات این عزیزان انجام شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تشکیل شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در استان‌ها، افزود: این شورا در استان‌ها به ریاست استاندار انجام وظیفه می‌کند و نشست این شورا در استان البرز نیز در جریان این سفر برگزار خواهد شد و مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران عزیز مطرح و پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: حضور در صدا و سیمای مرکز استان البرز به عنوان نماینده دولت و تشریح موضوعات مختلف در مورد عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارائه گزارشی از عملکرد دولت از دیگر برنامه‌های این سفر استانی است ضمن اینکه به نوعی نظارت بر عملکرد بنیاد استان و ارزیابی میدانی عملکرد مدیران استانی بنیاد نیز انجام خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به افزایش حدود ۷۰ درصدی بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال جاری تأکید کرد: بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال جاری به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که البته ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به منظور بدهی‌های قبلی به این سازمان پرداخت می‌شود، در این بودجه محاسبه نشده است.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: این افزایش بودجه در حالی است که بنیاد شهید و امور ایثارگران به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و افزایش بودجه کفاف اجرای قوانین حوزه ایثارگری برای خدمات‌رسانی به ایثارگران را نمی‌دهد. سالانه ۲ درصد به جمعیت جامعه هدف بنیاد افزوده می‌شود و در طول یک سال فعالیت بنده، ۴۰ هزار جانباز به خانواده بنیاد اضافه شده است و البته عمده مطالبات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باید از طریق دستگاه‌های اجرایی تأمین شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به وجود ۶۱۶ هزار جانباز در کشور، کل جمعیت زیر مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران را حدود سه و نیم میلیون نفر عنوان و مطرح کرد: این سازمان، سومین دستگاه بودجه‌بر کشور محسوب می‌شود اما اعتبار تخصیص یافته کافی نیست و ما شرمنده جامعه هدف خود هستیم. همه باید دست به دست هم دهیم تا با کنترل تورم، خدمات ارائه شده از سوی این سازمان، مثمر ثمر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش همه دستگاه‌ها در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، موفقیت در دستیابی به اهداف بنیاد را مستلزم همت همه مسئولان دانست و افزود: اگر مدیران ارشد استان‌ها و شهرستان‌ها این دغدغه را داشته باشند، می‌توانند نقش مهمی در انجام امور این حوزه ایفا کنند. امید آن می‌رود با تلاش استاندار البرز و مدیران استانی، مشکلات حوزه ایثار و شهادت در این استان کمتر و پیشرفت امور بهتر شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها همواره یار و مددکار بنیاد بوده و از نظرهای مشورتی ایشان در امور محوله استفاده خواهیم کرد، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران کار هماهنگی و مطالبه‌گری را انجام می‌دهد و مدیران اجرایی استان‌ها بیشتر درگیر حل مشکلات می‌شوند همانگونه که استاندار البرز از بدو فعالیت کاری خود در استان البرز منشأ اقدامات بسیار مناسبی بوده است.

قاضی‌زاده هاشمی در خصوص تعیین تکلیف بیمارستان امام خمینی (ره) کرج نیز گفت: این بیمارستان در حال حاضر نیاز به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و بنیاد شهید و امور ایثارگران چنانچه سند مالکیت آن به نام بنیاد صادر شود آماده است با وجود بدهی این مجموعه درمانی را تحویل بگیرد.

گفتنی است، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بدو ورود به استان البرز با حضور در گلزار شهدای چهارصد دستگاه کرج با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

قاضی‌زاده هاشمی پس از این مراسم در جمع خبرنگاران از تدوین سند ملی مسکن ایثارگران خبر داد و گفت: سند مسکن ایثارگران با هدف حل مشکلات تأمین مسکن ایثارگران تدوین می‌شود و در قالب این سند و پروژه‌های دولت برای تأمین مطالبات و حل مشکلات ایثارگران در تلاش هستیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: به منظور رفع مشکل مسکن ایثارگران سند ملی تأمین مسکن ایثارگران برای اتخاذ تدابیر جدید و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در سال جاری تدوین و به عنوان سند راه برای ترسیم وضعیت آتی تأمین مسکن ایثارگران و تعیین مسیر رسیدن به نقطه مطلوب در برنامه عملیاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.