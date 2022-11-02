لهستان یکی از مراکز دیپماتیک روسیه را تصرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه به تصرف یک مرکز دیپلماتیک این کشور در لهستان واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی به موضوع شد. «سرگئی آندریف»، سفیر روسیه در لهستان با اعلام اینکه سفارت روسیه در لهستان موضوع تصرف مرکز تفریحی این سفارتخانه در خارج از ورشو را پیگیری می‌کند، افزود که این مکان از سوی مسکو در لهستان اجاره شده بود.

این دیپلمات روسی گفت: «مرکز تفریحی مصادره شده است، از ابتدای سال جاری مورد استفاده قرار نگرفته است و در حال حاضر هیچ کارمند سفارتی در آنجا وجود ندارد.»

پیشتر «ادوارد سیارکا»، معاون وزیر آب و هوا و محیط زیست لهستان در یک کنفرانس خبری گفته بود که مقامات لهستان مرکز تفریحی اسکوبیانکا در نزدیکی ورشو را که از دهه ۱۹۸۰ توسط سفارت روسیه اجاره شده بود، تصرف و مصادره کرده‌اند.

او گفت: «روز چهارشنبه، کارمندان اداره جنگل‌داری دولتی اموال اجاره‌ای سفارت روسیه در مرکز جنگل‌داری در خارج از ورشو را تصرف و به کنترل خود درآوردند. به گفته سیارکا، هم اکنون موجودی و ارزیابی فنی املاک در حال انجام است. وی افزود: امیدوارم پس از تکمیل این فرآیند، گزینه‌های جدیدی برای استفاده از این منطقه ارائه شود.

پیشتر و حدود چند ماه پیش نیز، وزارت خارجه لهستان اعلام کرده بود که روند توقیف املاک روسیه در این کشور از جمله ساختمان یک مدرسه متوسطه در سفارت روسیه را آغاز کرده است.

در این بیانیه آمده است: «وزارت امور خارجه لهستان درخواستی را به سازمان‌های دولتی ذیربط ارائه کرده است تا در مورد دو ساختمان که به طور غیرقانونی در اختیار روسیه است و برای مقاصد دیپلماتیک و کنسولی استفاده نمی‌شود، اقدامات اجرایی را آغاز کنند.»

به گفته این وزارتخانه، این دارایی‌ها طبق احکام دادگاه به مالک قانونی آنها - خزانه داری دولتی - بازگردانده می‌شود.

علاوه بر این، وزارت امور خارجه لهستان توصیه کرده است که از تمامی ابزارهای موجود برای تسریع در رسیدگی به سایر پرونده‌های مرتبط با املاک روسیه استفاده شود و کلیه این املاک به مصادره دولت ورشو درآید.

«مارسین پرزیداچ»، معاون وزیر امور خارجه لهستان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «در لهستان املاک و مستغلات زیادی وجود دارد که توسط روسیه به طور غیرقانونی اشغال شده است. ما باید آنها را برگردانیم. این تصمیم در بالاترین سطح دولت لهستان گرفته شده است. این ساختمان‌ها باید افرادی را که از جنگ [در اوکراین] رنج می‌برند، در خود جای دهند.»

لهستان همچنین ادعا می‌کند که چندین مجتمع دیپلماتیک در ورشو و گدانسک توسط روسیه بدون توافق نامه معتبر استفاده می‌شود. این در حالی است که مسکو می‌گوید که تأسیسات دیپلماتیک روسیه در لهستان متعلق به دولت مسکو است.

ارتش روسیه پنجشنبه گذشته به فرمان «ولادیمیر پوتین»؛ رئیس جمهور این کشور عملیات نظامی خود در سراسر اوکراین را آغاز کرد. این عملیات نظامی با واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا و دیگر کشورهای غربی همراه شده و غرب مجموعه‌ای از تحریم‌های بی سابقه اقتصادی را علیه روسیه و بخش تجاری و سرمایه گذاری این کشور اعمال کرده است.