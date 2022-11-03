به گزارش خبرنگار مهر، حمید فضایلی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مدیریت منابع آب اردبیل اظهار کرد: خشکسالی‌های چند سال اخیر نظام جدید کشت را پیش روی مسئولان قرار داده و ما در راستای حل معضل کم‌آبی و خشکسالی‌، اجرای طرح‌های مشترک با سازمان‌های مرتبط را آغاز کردیم.

وی از اجرای سه طرح مشترک آب و جهاد در راستای سازگاری با کم‌آبی و حفاظت از منابع آب در استان خبر داد و تصریح کرد: جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای به عنوان متولیان اصلی مدیریت آب به ویژه در حوزه کشت محصولات سازگار با کم‌آبی، اجرای این طرح‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: در راستای سازگاری با کم‌آبی و حفاظت از منابع آب سه طرح مشترک شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی با عناوین تشکیل تشکل‌های آب‌بران، تحویل حجمی آب و پیاده‌سازی الگوی کشت بهینه در حال اجرا است.

فضایلی استان اردبیل را آماده پذیرش هر نوع تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی اعلام کرد و افزود: در سال‌های گذشته این تغییر اقلیم بیش از پیش نمود یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، در سال زراعی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در شبکه‌های آبیاری یامچی و قوری چای در مرکز استان و در شبکه آبیاری خداآفرین در شمال استان الگوی کشت به صورت منطقه‌ای پیاده می‌شود.

فضایلی اضافه کرد: به دلیل فرسودگی و از بین رفتن سازه‌های کنترل جریان در آبگیرهای شبکه‌های آبیاری مغان، یامچی و سقزچی مرمت این تأسیسات در راستای پیاده‌سازی تحویل حجمی در دستور کار قرار گرفت و در این باره مرمت ۶۵ نقطه تحویل آب در شبکه مغان و ۲۰ نقطه تحویل آب در شبکه یامچی تا پایان فصل پاییز در دستور کار قرار دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل از ابلاغ نظام‌نامه الگوی کشت محصولات کشاورزی در شبکه پایاب ارس، خداآفرین و سایر سدهای استان خبر داد و بیان کرد: در سال آبی جدید تلاش بر این است تا از کشت‌های متفرقه و خارج از الگوی ارائه شده جلوگیری شود.