روادید اعضای تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات جهانی صادر شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بیست و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان ۲۲ تا ۲۹ آبان ماه به میزبانی مکزیک برگزار خواهد شد. بر همین اساس اعضای تیم ملی کشورمان دوشنبه نهم آبان ماه با حضور در سفارت مکزیک در تهران امور مربوط به اخذ روادید را انجام دادند.

با پیگیری های انجام شده از سوی بهرام قدیری مسئول کمیته تشریفات فدراسیون تکواندو و همکاری خوب سفارت مکزیک در تهران، روادید کلیه نفرات اعزامی به این مسابقات ظهر امروز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه صادر و در اختیار فدراسیون قرار گرفت. بر همین اساس اعضای تیم ملی ایران در دو گروه طی روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان ماه جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان، تهران با به مقصد مکزیک ترک می کنند.

مهلا مومن زاده، غزل سلطانی، ناهید کیانی، نرگس میرنوراللهی، زینب اسماعیلی، اکرم خدابنده در گروه بانوان با هدایت مینو مداح به عنوان سرمربی، ندا زارع و مهروز ساعی به عنوان مربی در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.

در گروه مردان نیز مهدی حاج موسایی، حسین لطفی، متین رضایی، رضا کلهر، میرهاشم حسینی، مهران برخورداری، ابوالفضل عباسی و سجاد مردانی ترکیب تیم ملی تکواندو کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان تشکیل می دهند. هدایت تیم ملی در این دوره از مسابقات برعهده بیژن مقانلو به عنوان سرمربی است. مسعود حجی زواره و نعیما خواجوی هم به عنوان مربی در کادر فنی حضور دارند. دکتر مرتضی بهرامی نژاد به عنوان پزشک در این سفر همراه تیم می باشد.