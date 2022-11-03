به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش بزرگ تجلیل از ۱۴۰۰ نفر از حافظان، مدرسین، مربیان قرآنی استان گیلان در مصلای رشت با بیان اینکه قرآن کریم حافظ سلامت روح انسان ها است، اظهار کرد: اعتصام به قرآن امری بزرگ و مقدس است که انسان مومن آگاهانه به سمت آن می رود و اگر این ویژگی را حفظ کند تا پایان عمر خود از آفات محفوظ می ماند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به اینکه انحرافات انسان ناشی از نداشتن راهنما در زندگی است، افزود: اهل بیت و قرآن دو راهنمای بی بدیل انسان در زندگی هستند که فاصله گرفتن از آنها انسان را از رسیدن به هدف یعنی کمال باز می دارد.

وی با بیان اینکه انسان های مومنی که به اهل بیت متوسل شده اند باید نسبت به سرنوشت انسان های دیگر نیز حساس باشند، گفت: امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق ایمان فرد به اولیای الهی است.

امام جمعه رشت افزود: اگر انسان های نیک نسبت به کجی ها و نادرستی ها واکنش نشان ندهند، اشرار و بدان در جامعه مسلط می شوند و عمل صالح بین مردم ارزش خود را از دست می دهد لذا نباید دچار بی تفاوتی باشیم.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه مردم بصیر و مومن ایران در طول این ۴۳ سال همواره در برابر توطئه دشمنان داخلی و خارجی ایستادند، بیان کرد: این حضور آگاهانه انقلاب اسلامی را تضمین کرده است.

وی با تاکید بر اینکه همه باید پاسدار امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشند، گفت: ترک این فریضه دینی باعث کمرنگ شدن ارزش ها و جولان افراد نابکار در جامعه می شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه جهاد تبیین مبانی فکری آینده جامعه را سر و سامان می دهد، تصریح کرد: قرآن کریم از ما می‌خواهد مسیر را هموار کنیم تا مردم به اهالی قرآن بپیوندند و هموار سازی این مسیر نیز به دست اهالی قرآن میسر می‌شود.

وی با تاکید بر توجه به عملی شدن فراگیری قرآن در زندگی انسان بیان کرد: تربیت یافتگان مدارس و محافل قرآنی باید نحوه جهاد تبیین را بدانند و در جامعه پیاده کنند.