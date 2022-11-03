آمار جدید قیمت کالاهای اساسی؛ روغن و برنج در صدر گرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، از بین ۸۸ کالایی که تغییرات قیمت آن‌ها از تیرماه سال گذشته تا مدت مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۹ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آن‌ها بین دو تا نزدیک به پنج برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به انواع روغن بوده، به طوری که روغن مایع سرخ‌کردنی معمولی ۸۱۰ گرمی است که قیمت آن در مدت یاد شده ۳۷۷.۵ درصد، روغن مایع آفتابگردان معمولی ۸۱۰ گرمی ۳۷۱.۸ درصد و روغن نیمه جامد معمولی ۴.۵ کیلویی ۳۲۰.۲ درصد افزایش یافته و بیش از چهار برابر شده است.



بعد از این گروه، انواع برنج بیشترین افزایش قیمت را داشته، به طوری‌که برنج داخلی طارم اعلی ۲۰۶.۹ درصد، برنج هاشمی ۲۰۰.۵ و برنج خزر ۱۹۴.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در تیر امسال برنج پاکستانی باسماتی ۶۱.۲ درصد، برنج هندی ۵۹.۴ درصد و برنج تایلندی ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.



همچنین در این مدت ذرت خارجی ۲۰۳.۹ درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته و از ۴,۰۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. جو خارجی با ۱۶۱.۵ درصد، ذرت داخلی با ۱۴۸.۴، کنجاله سویا وارداتی با ۱۱۷.۷، جو داخلی وبا ۱۰۸.۸ و۱۰۹.۷ دیگر کالاهای مشابه با افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی هستند.



این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات تاثیرگذارند. از بین این اقلام قیمت گوشت مرغ تازه، تخم مرغ و مرغ زنده درب مرغداری به ترتیب ۱۱۷.۷، ۱۱۰ و ۱۰۵.۷ درصد افزایش داشته و بیش از دو برابر شده است.



در این میان برخی از کالاهای دیگری که قیمت آن‌ها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل برخی از انواع ماکارونی، لبنیات، سیب زمینی، روغن موتور، لاستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی و سیمان سفید است؛ به‌طوری که در تیر امسال قیمت انواع ماکارونی ۱۵۷.۵ تا ۱۷۸.۸ درصد، شیر خام ۱۴۷، انواع ماست ۱۲۵.۲ تا ۱۴۸.۱، کره ۱۰۶.۴ و سیب زمینی ۱۶۴ درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته است.

وضعیت ۲۵ کالا از جمله حبوبات و گوشت گوساله

در این میان ۲۸ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انواع حبوبات با ۵۲.۹ تا ۹۲.۳ درصد، انواع خرما با ۶۸.۵ تا ۷۶.۷، گوساله زنده با ۶۱.۱ و گوشت گوساله با ۶۲.۶ درصد افزایش قیمت بوده است.



همچنین پیاز با ۷۳.۵ درصد، گوجه فرنگی با ۷۳، سیب زرد با ۷۷.۴پ نیر تتراپک با ۹۸.۵، شیر استریل پاکتی با ۷۵.۴، قند شکسته با ۹۷.۵، شکر سفید فله با ۷۷.۷ کاغذ چاپ و کاغذ روزنامه با ۵۴.۸ و ۸۹.۸، سیمان خاکستری با ۶۷.۳ تا ۹۶.۵ و انواع روغن موتور با ۸۸.۵ تا ۹۳ درصد ازایش قیمت، دیگر کالاهایی هستند که در مدت یاد شده بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.



بر اساس این آمار ۳۰ کالا نیز زیر ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها گوسفند زنده و گوشت گوسفندی با ۴۱.۴ و ۴۰.۱ درصد، چای خارجی با ۲۴.۵ تا ۲۵.۷، شیر خشک اطفال با ۳۱.۶، موز با ۳۴.۴ و جوجه یک روزه با ۱۹.۱ درصد بوده است.



همچنین در این مدت قیمت انواع شوینده شامل دستمال کاغذی ۴۵.۳ تا ۴۸.۵ درصد، مایع دستشویی ۳۲.۴ درصد، پودر دستی و ماشینی ۴۳.۳ تا ۴۵.۳، مایع ظرفشویی ۴۳.۳ تا ۴۴.۱ و صابون ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است. تیرآهن، میلگرد و ورق با ۹.۳ تا ۱۶.۴ درصد، انواع لاستیک خودرو با ۱۵.۵ تا ۴۲.۸ درصد و یخچال و فریزر با ۲۴.۴ تا ۳۳.۸ درصد از جمله دیگر کالاهایی هستند که قیمت آن‌ها از تیر ۱۴۰۰ تا ماه مشابه امسال، کمتر از ۵۰ درصد افزایش یافته است.



در این میان فقط قیمت تیرآهن نمره ۲۷ سنگین ذوب آهن طی یک سال مورد بررسی، ۳.۷ درصد کاهش قیمت داشته است.