دعای خیر والدین شهدا ضامن عزّت و اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حاج شیخ یوسفعلی شکری ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهدا در استان اردبیل با بیان اینکه صاحبان و حافظان اصلی نظام اسلامی خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستند، اظهار کرد: دعای خیر والدین شهدای معظم ضامن عزّت و اقتدار و پایداری نظام اسلامی است.

وی افزود: خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران همواره مورد تأکید مقام معظّم رهبری است که قدم برداشتن در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم جامعه ایثارگری را مایه کسب رضایت امام زمان (عج) می‌دانند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: خدمت‌رسانی به انسان‌هایی که در مسیر کسب عزّت و اقتدار نظام اسلامی از جان خویش گذشتند، یک وظیفه همگانی است و در این میان، بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان هماهنگ کنندۀ خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری عمل می‌کند.

حجت‌الاسلام شکری ادامه داد: شهدا در دین اسلام جایگاه بسیار والایی دارند و خداوند متعال برای اینکه مقام والا و ارج و جایگاه بی‌نظیر شهدا را به انسان‌ها گوشزد کند، در قرآن کریم فرموده که شهدا همواره زنده و جاویدان هستند و در نزد خداوند متعال روزی می‌خورند، بنابراین این مقام والا و افتخارآمیز با هیچ پست و مقام دنیوی قابل مقایسه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار مشاور استاندار اردبیل در امور ایثارگران، نماینده ولی فقیه در بنیاد استان، معاون فرهنگی و آموزشی، رئیس دفتر و روابط عمومی، معاون تعاون و امور اجتماعی، معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس اداره حراست بنیاد استان نیز حضور داشتند.