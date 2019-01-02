تأکید بنیاد و فراکسیون ایثارگران بر برقراری بیمه تکمیلی ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی شهیدی فر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز در نشست فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی که با موضوع بیمه درمان تکمیلی ایثارگران برگزار شد با اشاره به ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران، گفت: بر اساس این قانون، بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته بر عهده دستگاهها است و بنیاد نیز وظیفه پرداخت بیمه ایثارگران غیر شاغل را که شامل یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است بر عهده دارد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تشکر از حساسیت و توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مشکلات ایثارگران تصریح کرد: بنیاد آماده استفاده از نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس برای اجرای دقیق قوانین و مقررات است و پیشنهاد میکند مشکلات ایثارگران در مورد درمان و سایر مسائل به صورت اصولی با مصوبات دقیق و شفاف مجلس حل و فصل شود. بنیاد نیز تابع قوانین و ضوابط مصوب است و اگر بودجه مورد نیاز در بخش درمان و بیمه ایثارگران محقق شود، بنیاد مسئولیت بیمه ایثارگران شاغل را نیز بر عهده میگیرد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ به دلیل مشکلات ادارات و دستگاهها، دولت مصوب کرد از سرفصل بودجه دستگاهها کاسته شده و بنیاد مکلف به پرداخت حق بیمه همه ایثارگران شود اما متأسفانه دستگاهها از سرفصل خود پولی به بنیاد پرداخت نکردند و این مسئله مشکلاتی را در رابطه با بیمه ایثارگران به بنیاد تحمیل کرد.
معاون رییس جمهور در ادامه درباره پرداخت بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل توسط دستگاههای محل خدمت اظهار داشت: با توجه به عدم تعهد دستگاهها در پرداخت سرفصلهای اعتباری خود به بنیاد و افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینههای بیمه تکمیلی و اینکه امکان افزایش بودجه وجود نداشت، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، مجدداً مسئولیت بیمه ایثارگران شاغل به دستگاهها محول شد.
حجت الاسلام والمسلمین شهیدی با اشاره به قرارداد بسیاری از دستگاهها با بیمه دی برای پرداخت بیمه تکمیلی ایثارگران گفت: تاکنون ۱۸۳ دستگاه از جمله وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه که ایثارگران زیادی در آنها شاغل هستند نسبت به برقراری بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل اقدام کردهاند و تأمین اعتبار بیمه تکمیلی ایثارگران بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری نیز توسط سازمان برنامهوبودجه ابلاغ شده است و بنیاد انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته را به صورت مستمر پیگیری میکند.
نماینده ولی فقیه در بنیاد با بیان اینکه همه هدف و تلاش بنیاد در جهت رضایت ایثارگران است، گفت: پرداخت بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل توسط دستگاهها مسبوق به سابقه است و از سال ۹۱ که قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب شد تا سال ۹۴ خدمت رسانی به ایثارگران شاغل در این حوزه توسط خود دستگاهها انجام میگرفت ولی چون سطح خدمات مشخص نبود و مشکلات اعتباری که برای بعضی از ادارات و دستگاهها به وجود آمد، دولت مصوب کرد خدمات رسانی یکپارچه و توسط بنیاد صورت گیرد.
وی با اشاره به تمایز موضوعات درمانی برخی ایثارگران با سایر اقشار جامعه گفت: درمان ایثارگران دو جنبه دارد؛ یک بخش عمومی که مانند همه مردم است و یک بخش هم تخصصی است که مربوط به جانبازان است و با توجه به افزایش قیمت ارز، هزینههای آن افزایش چشمگیری داشته است.
گفتنی است، در این نشست اعضای فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی به بیان مشکلات و دغدغههای خود درباره موضوع بیمه تکمیلی ایثارگران پرداختند و در نهایت مقرر شد تا پایان سال جاری دستگاهها و صندوق های بازنشستگی نسبت به برقراری بیمه مکمل ایثارگران شاغل و بازنشسته اقدام نمایند.
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