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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۶

رئیس پلیس آگاهی لرستان:

جاعل اسناد و مدارک در لرستان دستگیر شد

جاعل اسناد و مدارک در لرستان دستگیر شد

خرم‌آباد- رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری جاعل اسناد و مدارک در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا رخشان امروز پنج شنبه در گفت و گو با رسانه ها اظهار داشت: در پی مراجعه یک شهروند به پلیس آگاهی استان مبنی بر اینکه پدرش چند سال قبل فوت کرده و احدی از بستگان وی برای اقدامات سود جویانه و کسب منافع مادی با تنظیم قولنامه ای صوری یک باب زمین مسکونی ارثیه پدریشان را تصاحب کرده و به فرد دیگری غیر فروخته است، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری با اخذ قولنامه و اسناد و مدارک شاکی و انجام اقدامات کارشناسی، جعل و دستکاری قولنامه محرز شد.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، تصریح کرد: ماموران بلافاصله وارد عمل شدند و پس از کسب مجوز قضائی متهم را در مخفیگاهش طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ رخشان اظهار داشت: متهم در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع ذی صلاح شد.

وی به شهروندان توصیه کرد: با توجه به افزایش شگردهای کلاهبرداری، نهایت دقت را در انجام معاملات به کار ببرند تا طعمه مجرمان نشوند و برای اطمینان از اصالت سند از مرجع صدور آن استعلام بگیرند و در انجام معامله تنها به آرم نامه های اکتفاء نکنند.

کد مطلب 5623604

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