خدمات رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز دانش آموز

به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬‬شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای آرامش خاطر و رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم که روز جمعه در خیابان طالقانی (مقابل لانه جاسوسی سابق) برگزار می‌شود، ضمن برقراری سرویس های دربستی از مساجد و پایگاه‏های بسیج، مناطق ۲۲ گانه سطح شهر، با تخصیص ناوگان ویژه مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح از مبادی و میادین اصلی به شرح زیر اقدام به جابه‌جایی شهروندان گرامی می‌نماید: میدان امام حسین (ع) - میدان انقلاب اسلامی- میدان خراسان- پایانه شهید محلاتی- میدان سپاه- میدان راه آهن- میدان آزادی. لازم به ذکر است؛ شرکت‌کنندگان پس از برگزاری فرضیه عبادی و سیاسی نماز جمعه، به مبادی و میادین اولیه، بازگردانده خواهند شد.