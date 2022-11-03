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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۶

خدمات رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز دانش آموز

خدمات رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز دانش آموز

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات‌رسانی این شرکت برای مراسم ۱۳ آبان، خبر داد.

به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬‬شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای آرامش خاطر و رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم که روز جمعه در خیابان طالقانی (مقابل لانه جاسوسی سابق) برگزار می‌شود، ضمن برقراری سرویس های دربستی از مساجد و پایگاه‏های بسیج، مناطق ۲۲ گانه سطح شهر، با تخصیص ناوگان ویژه مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح از مبادی و میادین اصلی به شرح زیر اقدام به جابه‌جایی شهروندان گرامی می‌نماید: میدان امام حسین (ع) - میدان انقلاب اسلامی- میدان خراسان- پایانه شهید محلاتی- میدان سپاه- میدان راه آهن- میدان آزادی. لازم به ذکر است؛ شرکت‌کنندگان پس از برگزاری فرضیه عبادی و سیاسی نماز جمعه، به مبادی و میادین اولیه، بازگردانده خواهند شد.

کد مطلب 5623610
علی قدمی

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