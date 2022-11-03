به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کریم فاخری امروز پنج شنبه در گفت و گو با رسانه ها اظها داشت: از ساعت هشت صبح فردا جمعه و همزمان با راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان تمهیدات ترافیکی در خرم آباد اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه همه مسیرهای منتهی به میدان شهدا مسدود می‌شود عنوان کرد: خیابان انقلاب از سه راه بالای مطهری به سمت مصلای مسدود و خودروها به سمت سه‌راه پایین مطهری هدایت می‌شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان افزود: خیابان امام خمینی از تقاطع بانک به سمت میدان شهدا مسدود و خودروها به سمت میدان استانداری هدایت می‌شوند.

سرهنگ فاخری ادامه داد: خیابان معلم از سمت میدان شهید انوشیروان رضایی منتهی به سه راهی باختر مسدود است.

وی بیان داشت: بلوار شورا به سمت خیابان انقلاب از شرق به غرب مسدود است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان گفت: شهروندانی که قصد تردد از تقاطع بیمارستان به سمت بلوار شریعتی را دارند در تقاطع بیمارستان به سمت پل انقلاب تغییر مسیر داده و از خیابان ساحلی و پل حاج عمران استفاده کنند.

سرهنگ فاخری تصریح کرد: شهروندانی که قصد تردد از سمت جنوب بلوار شریعتی به شمال شهر (میدان ۲۲۲ بهمن) را دارند باید بعد از عبور از چهار راه اسدآبادی به سمت بلوار شورا تغییر مسیر دهند.

وی به شهروندان توصیه کرد ضمن همکاری با پلیس از ورود به محدوده تمهیدات ترافیکی خودداری کنند.