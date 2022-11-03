به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی زاویه عصر پنجشنبه در رزمایش جهاد دامپزشکی در پارس‌آباد اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور رزمایش جهادگران فاطمی ۲ با مشارکت گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این رزمایش در بازه زمانی ۲۸ آبان ماه الی هفتم آذرماه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در مناطق محروم و کم برخوردار استان برگزار خواهد شد.

مسئول مجمع جهادگران استان اردبیل گفت: در این رزمایش خدمات متعدد بهداشتی و درمانی، فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و کمک‌های مؤمنانه در مناطق محروم توسط گروه‌های جهادی استان ارائه می‌شود.

اصلانی افزود: در این رزمایش دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان استان نیز با گروه‌های جهادی هم‌افزایی و همکاری می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این رزمایش ابتدا مراسم استانی در یکی از شهرستان‌های استان برگزار می‌شود، سپس گروه‌های جهادی برای خدمت‌رسانی در جغرافیای هدف که برای آنها در نظر گرفته شده، اعزام می‌شوند.

اصلانی اضافه کرد: ما در رزمایش جهادگران فاطمی همانند سال گذشته به دنبال گفتمان‌سازی جهادی، خدمات‌رسانی به محرومین و نمایش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گروه‌های جهادی استان هستیم‌.

وی از برگزاری رزمایش جهاد دامپزشکی در پنج شهرستان استان اردبیل خبر داد و بیان کرد: رزمایش جهاد دامپزشکی نیز از دیروز با حضور گروه‌های جهادی دامپزشکی در شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، اصلاندوز، مشگین‌شهر و خلخال برگزار می‌شود.

اصلانی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در این رزمایش گروه‌های جهادی دامپزشکی خدمات تخصصی دامپزشکی در روستاها و قشلاقات محروم استان ارائه کردند.

وی تصریح کرد: حضور گروه‌های جهادی از مناطق مختلف کشور در قالب رزمایش جهاد دامپزشکی در مناطق محروم استان سبب ایجاد امید می‌شود.

مشاور استاندار و مسئول مجمع جهادگران استان اردبیل گفت: در برگزاری رزمایش جهاد دامپزشکی، اداره کل دامپزشکی استان، سازمان بسیج سازندگی و مجمع جهادگران استان نیز همکاری و هم‌افزایی با گروه‌های جهادی داشتند.