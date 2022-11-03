۱۰۱ درصد درآمدهای مالیاتی اردبیل محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قلیزاده عصر پنجشنبه در جلسه ستاد درآمد استان اردبیل اظهار کرد: سیاست سازمان امور مالیاتی جداسازی حساب‌های اشخاص به صورت جاری و تجاری است تا امکان دریافت مالیات به شکل عادلانه فراهم آید.

وی تصریح کرد: اکثر واحدهای تولیدی، صنفی و صنعتی در استان اردبیل و مؤدیان با خوداظهاری مالیاتی سعی می‌کنند تا به موقع و به میزان تعیین شده مالیات خود را پرداخت کنند که قطعاً این همکاری می‌تواند به نفع توسعه کشور و استان اردبیل باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: تلاش ما بر این است تا با اعتماد بیشتر به مؤدیان مالیاتی به ویژه اصناف در کنار برنامه‌های ترغیبی و تشویقی، آنها را به پرداخت مالیات به شکل خوداظهاری سوق دهیم.

قلیزاده افزود: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که مقدمات آن آغاز شده و به شکل رسمی از سال آینده شاهد اجرای آن خواهیم بود، اطلاعات مالیاتی به شکل شفاف ارائه شده و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به صورت مطلوب و مناسب به پرداخت مالیات راغب خواهند شد.

وی مشارکت پنج وزارتخانه را در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و شفاف‌سازی پرداخت مالیات در مسیر اجرای عدالت نسبی یادآور شد و خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون بخش عظیمی از نارسایی‌های گذشته در این حوزه رفع خواهد شد.

قلیزاده در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: اصول درآمد مالیاتی در هفت ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۵۳ درصد افزایش یافته و نسبت به سهیه تعیین شده در مقایسه با سال گذشته نیز ۱۰۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی به هدف‌گذاری‌های انجام شده در شناسایی ظرفیت‌های جدید پایه‌های مالیاتی را در کشور یادآور شد و بیان کرد: قرار است با دریافت مالیات از صاحبان خودروهای گران قیمت و خانه‌های خالی بخشی از اهداف پرداخت عادلانه مالیات تحقق پیدا کند.

قلیزاده در ادامه سخنان خود اظهار کرد: همراهی خود مردم و صاحبان منابع درآمدی به وصول بهتر و عادلانه مالیات کمک خواهد کرد و هدف‌گذاری ما نیز بر این مبنا است تا به منابع درآمدی کشور از این محل کمک کنیم.

وی استان اردبیل را استان کمتر توسعه یافته با شاخصه توسعه کشاورزی معرفی کرد و گفت: در مقایسه با استان‌های صنعتی، درآمد مالیاتی ما پایین است چرا که در بخش کشاورزی عمده فعالیت‌ها معاف از مالیات بوده و این موضوع باید در بودجه سالانه و ابلاغ سهمیه‌های مالیاتی استان‌ها در نظر گرفته شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل تصریح کرد: پیمانکارانی که در استان فعالیت می‌کنند باید مالیات حقوق، درآمد و سایر مالیات‌های خود را در این استان پرداخت کنند و به هیچ وجه انتقال آن به سایر استان‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد.