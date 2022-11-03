به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم سالگرد شهید خضر خلیلی از شهدای مدافع سلامت در منطقه بوالخیر تنگستان اظهار داشت: مردم استان بوشهر دارای تاریخی درخشان در عرصه مقاومت، دفاع و ایثار هستند.

وی با اشاره به اینکه در دوران کرونا شاهد خلق حماسه‌های بزرگی از سوی فعالان حوزه سلامت بودیم خاطرنشان کرد: در این شرایط مدافعان عرصه سلامت جانانه وارد میدان شدند و همانند دوران دفاع مقدس خدمات‌رسانی کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهید خضر خلیلی تصریح کرد: این شهید مدافع سلامت دارای شخصیت فردی، خدمتی، تخصصی و مدیریتی بود که جان خود را برای مردم فدا کرد.

وی، استان بوشهر را خط مقدم مقابله با استعمار و استکبار دانست و خاطر نشان کرد: رئیس علی دلواری نماد مبارزه با استعمار انگلیس است که ۱۲ شهریور سالروز شهادت آن به‌عنوان روز ملی مبارزه با استعمار نامگذاری شده است.

شفقت با اشاره به مقابله نادر مهدوی با استکبار جهانی در خلیج فارس تصریح کرد: این رزمنده به اتفاق دیگر رزمندگان که مظهر قدرت و اقتدار ایران اسلامی محسوب می‌شوند، ابهت و هیمنه آمریکا را خلیج‌فارس شکستند.

وی با بیان اینکه مردم استان بوشهر انگلیس و آمریکا را به زانو درآوردند افزود: روند افول قدرت آمریکا از از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و هر روز بر ذلت و انزوای این کشور افزوده می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور اضافه کرد: در این راستا روزشمار انحلال و نابودی رژیم اشغالگر قدس آغاز شده است.

شفقت خاطر نشان کرد: روند توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دولت آیت‌الله رئیسی پر شتاب شده و این اغتشاشات و ناامنی‌ها از سوی آمریکا و معاندان نظام به سبب ناراحتی و نگرانی آنان از پیشرفت ایران اسلامی است.

در این مراسم از خانواده شهدای مدافع سلامت استان بوشهر تجلیل شد.