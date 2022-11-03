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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۲

رئیس ستاد دیه اردبیل خبر داد؛

پرداخت ۲۲میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در اردبیل

پرداخت ۲۲میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در اردبیل

اردبیل- رئیس ستاد دیه استان اردبیل گفت: با همکاری خیرین و مساعدت ستاد دیه، بیش از ۲۲ میلیارد تومان در یک ماه اخیر برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم الله محبوبی اُناری عصر پنجشنبه در جشن گلریزان که به مناسبت میلاد امام حسن عسگری (ع) در اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی از اصلی‌ترین رویکردها و برنامه‌های ستاد دیه و خیرین است که در این زمینه گام‌های جدی و اساسی نیز برداشته شده است.

وی تصریح کرد: امروز به میمنت میلاد امام حسن عسگری (ع) با کمک خیرین و ستاد دیه ۱۲ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد که مستحق آزادی بودند، مساعدت و بستر بازگشت آنها به آغوش خانواده‌هایشان مهیا شده است.

رئیس ستاد دیه استان اردبیل گفت: قرار است در روزهای آینده نیز ۱۷ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با هزینه‌کرد هفت میلیارد تومان از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

محبوبی افزود: بخشی از این منابع توسط ستاد دیه و در قالب کمک‌های بلاعوض تأمین شده و بخش دیگری نیز از طریق پرداخت تسهیلات به خانواده‌های این زندانیان و یا گذشت شکات تأمین شده تا زمینه آزادی زندانیان فراهم آید.

وی جایگاه پنجم استان را در فعالیت‌های مستمر برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد یادآور شد و خاطرنشان کرد: در ۲ سال اخیر ستاد دیه استان با عملکرد مناسب موفق شده تا در ردیف پنج استان برتر در این حوزه قرار گیرد.

محبوبی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: یکی از رویکردهای اصلی این ستاد کمک به آزادی بانوان زندانی جرایم غیرعمد است که در این زمینه اقدامات مؤثر و قابل تحسینی شروع شده است.

وی بیان کرد: زندان جای مادران و زنان رشید این مرز و بوم نیست و قطعاً بخشی از کمک خیرین و ستاد دیه صرف آزادی این زندانیان می‌شود.

رئیس ستاد دیه استان اردبیل ادامه داد: تلاش ما بر این است تا اقدامات مؤثری را در کمک و مساعدت به خانواده‌های این زندانیان انجام دهیم تا بدون دغدغه و مشکل بتوانند فرصت‌ةای در کنار خانواده بودن را قدر دانسته و از آن بهره بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم در کنار آزادی ۱۲ زندانی جرایم مالی غیرعمد، از خیرین و مشارکت‌کنندگان در برنامه‌های جشن گلریزان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل و قدردانی شد.

کد مطلب 5623763

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