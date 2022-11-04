طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» در دیار میرزا/ همه آمده اند

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات ابتدایی صبح امروز (جمعه ۱۳ آبان) مسیرهای منتهی به محل برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر رشت مرکز استان گیلان حال و هوایی دیگری داشت و زن و مرد، پیر و جوان آمده بودند.

آری همه آمده بودند تا بار دیگر به جهانیان نشان دهند اگر مشکلات اقتصادی، فشار و تحریم‌های ظالمانه علیه این ملت و نظام در طول ۴۰ سال گذشته تکرار و تکرار شده اما آنها هنوز بر سر عهد و پیمان پدران، مادران، خواهران و برادران خونی و دینی با بنیانگذار انقلاب اسلامی و جانشین برحق ایشان مقام معظم رهبری ایستاده اند و حتی ذره‌ای از آن آرمان‌ها که استکبارستیزی و مبارزه با ظلم و جور مهم‌ترین این آرمان‌ها بود کوتاه نیامده و نخواهند آمد.

گیل زنان و گیل مردانی که در همیشه تاریخ از زمان میرزاکوچک جنگلی تا همین امروز با تقدیم شهدای مدافع حرم و مدافع امنیت نشان داده‌اند که آگاه، بصیر و هوشیار بوده و در برابر هر حرکت دشمن علیه این نظام و ملت به ویژه رهبری معظم کوتاه نیامده و استوار و خروشان همانند موج‌های خزر ایستاده و به هیچکس اجازه نمی دهند که حتی سرسوزنی به خود اجازه تجاوز به این آب و خاک را بدهد.

فریادهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود»، «مرگ برفتنه گر»، «مرگ بر منافق» در گوشه گوشه شهرها و روستاهای استان گیلان طنین انداز شد و جوانان و نسل چهارمی انقلاب با پلاکاردهای «ما ایستاده ایم»، «جانم فدای رهبر» و در دست داشتن پرچم های سه رنگ ایران نشان دادند که این سخن رهبری که جوانان نسل چهارم انقلاب از جوانان دوران دفاع مقدس نیز انقلابی تر هستند سخنی درست است.

امسال با توجه به آشوبها و اغتشاشات حضور پرشور مردم از همه قشر و سنین پیام دیگری هم برای فریب خوردگان داخلی و هم برای اربابان خارجی آنها دارد که همچنان ملت بصیر ایران پای ارزش ها و اعتقادات و ولایت فقیه ایستاده اند و خیال خام دشمن برای متشنج کردن فضای جامعه نمی تواند آنها را حتی یک گام از آرمان های انقلاب و نظام دور کند.

مسئولان دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیون و اصناف مختلف نیز در کنار مردم در این راهپیمایی باشکوه حضور داشته و بر لزوم وفاق و همدلی و وحدت میان مردم و مسئولان برای مقابله با توطئه‌های دشمن تأکید می کردند.

ما تا آخر ایستاده ایم

علی یکی از دانش آموزانی بود که با در دست داشتن پرچم زیبا و خوش رنگ ایران در راهپیمایی در کنار پدر و مادرش حضور داشت، وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما نسل چهارمی انقلاب هستیم همان دهه هشتادی و نودی که دشمن فکر می کند می تواند با ایجاد شبهه ما از دین، انقلاب و رهبر عزیزمان جدا کنند.

وی با تأکید بر اینکه دشمن بداند نسل چهارمی‌های انقلاب هیچگاه از اصل خود دور نمی شوند، گفت: نمایی از این موضوع را شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت دهه هفتادی و هشتادی و نودی در همین روزها برای دفاع از وجب به وجب این انقلاب به نمایش گذاشته اند.

علی با بیان اینکه از اینجا به رهبر، مراد و مولایم می گویم تا زمانی که ما نسل چهارمی ها هستیم نباید نگران هیچ چیز باشند، افزود: کافیست ایشان فقط یک اشاره کند تا ما نسل چهارمی‌ها دنیا را برای مزدوران، کشورهای استکباری و سلطه جو تیر و تار کنیم.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر کشور و ایجاد آشوب و اغتشاش و به شهادت رسیدن تعدادی از هموطنان در شاهچراغ و اتفاق چند روز گذشته برای «آرمان علی وردی»، شهید کرم پور و سایر شهدا گفت: ما از نسل همین جوانانیم و دشمن گمان نکند می تواند با این ترقه بازی ها ما را بترساند و از انقلاب و رهبرمان جدا کند، ما ایستاده ایم.

دهه هشتادی و نودی ها با یک فرمان رهبر دشمن را به زباله دان تاریخ می اندازند

نیره احمدی یکی از دختران دهه هشتادی شرکت کننده در راهپیمایی ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این روزها صحنه هایی می بینیم که دلم دوستان را به درد و دل دشمنان را شاد می کند، گفت: اما دشمن باید بداند که ما با این اتفاقات هر روز سخت تر و مصمم تر در مسیر انقلاب و شهدا گام بر میداریم.

وی با بیان اینکه سیاست ضد استکباری اساس حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان است که از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است، ادامه داد: امروز همین دهه هشتادی و نودی هایی که دشمن روی آنها سرمایه گذاری کرده حضور پوشوری در دفاع از انقلاب و آرمان هایش دارند پس بترسد از روزی که سید علی جانمان فرمان دهد آن روز همه دشمنان این انقلاب و این نظام را همین دهه هشتادی و نودی ها به زباله دان تاریخ می اندازند.

احمدی با اشاره به روحیه ظلم ستیزی مردم ولایتمدار ایران به ویژه گیلان تأکید کرد: مردم همیشه برای حمایت از اندیشه‌های استکبار ستیزی امام راحل و رهبر معظم انقلاب آماده بوده و با حضور پر شور خود در صحنه‌های مختلف این حمایت را به نمایش می گذارند.

وی همچنین به حادثه تروریستی شاهچراغ و اتفاقات تاسفبار روز گذشته در کرج اشاره و اضافه کرد: در این روزهاست که ما دوست را از دشمن و خودی را از ناخودی می شناسیم و این روزها خیلی در امتحان ماندن در کنار مردم و شنیدن صدای مظلوم رد شدند.